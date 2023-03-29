Секс тараканов набрал неожиданные обороты: появились новые мутации

Тараканы меняют свои сексуальные привычки, и все это на нашей совести. Столкнувшись со сладкой ядовитой приманкой, тараканы сначала получили мутацию, сделавшую их ненавистниками сладкого, усложнив их стратегии размножения. Теперь появляется еще больше мутаций тараканов, что показывает, что невозможно полностью избавиться от этих вредителей.

Об этом пишет nytimes.com.

Как и многие животные, тараканы любят сладкое, и это влияет на их репродуктивную деятельность. Когда самец таракана нацеливается на самку, он прижимается к ней и выделяет раствор, называемый брачным подарком, из тергальной железы под крыльями. Раствор содержит много белков, жиров и сахара, некоторые исследователи называют шоколадом для тараканов. Самка таракана подходит к его спине, чтобы взять пробу, а пока она занята, самец вытаскивает крюкообразный пенис, чтобы захватить ее репродуктивный тракт. Затем они поворачиваются спинами друг к другу и совершают свой акт продолжительностью примерно 90 минут.

Люди направляют свои усилия на эксплуатацию этой слабости тараканов к сладкому, чтобы выгнать их из наших помещений, особенно немецких тараканов, которые появляются в американских домах. Десятилетиями люди использовали ядовитые приманки для тараканов с содержащими глюкозу растворами.

Тараканы велись на приманки. Но в конце XX века появилась новая мутация – аверсия к глюкозе. Никто не знает, сколько тараканов теперь ненавидят сладкое, но Коби Шал, эволюционный биолог из Университета Северной Каролины, подозревает, что мутация очень распространена. "Публикуется все больше статей о том, что целый ряд приманок не работают настолько хорошо", — сказал он.

Это отсутствие слабости к сладкому спасло тараканов от смерти, но навредило их сексуальной жизни. Подарок, выделяемый нормальными самцами, содержит мальтозу — сахар, который тараканная слюна превращает в глюкозу. Но если у самок есть мутация, что приводит к аверсии к глюкозе, они не сочтут выделение мужчин привлекательными и отвратятся к тому, как мужчина сможет пристегнуть их крюкообразным пенисом.

Но доктор Шал и его коллеги не могли не заметить, что самцы с аверсией к глюкозе все еще преуспевают с самками с такой же мутацией. Они внимательно рассмотрели сексуальную жизнь тараканов, любящих сладкое и их бессахарных сородичей.

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе в журнале Proceedings of the Royal Society B, ученые показали, что самцы с непереносимостью глюкозы накопили дополнительные мутации. Вместо того, чтобы производить подарки, содержащие больше мальтозы, они производят содержащие более сложный сахар — мальтотриоз. По словам доктора Шала, это вещество разлагается в слюне самки на глюкозу дольше, и "ее действительно выбирают самки".

Даже с более сладким подарком тараканы, которые не переносят глюкозу, не рисковали. Самцы, любящие сахар, задерживались на 3,3 секунды, прежде чем начать спариваться с самкой, пока она ела, сообщил доктор Шаль, что означало, что они успешны были только в 50% случаев.

Марлен Зук, эволюционный биолог из университета Миннесоты-Твин Сити, не принимавшая участия в исследовании, выразила свою похвалу, назвав его интересным для "людей, которые не интересуются тараканами как тараканы", и заметила, что оно раскрывает аспекты эволюции спаривающего поведения.

"Это очень хорошо демонстрирует постоянный баланс между давлением выживания и давлением на максимальное количество спариваний", — сказала она.

Но последние мутации возникли среди тараканов, выращиваемых в лаборатории, заметил Ричард Френч-Констант, изучающий молекулярную биологию насекомых в университете Эксетер в Англии.

"Есть ли это признаки, которые действительно появятся в природе? Я думаю, этот вопрос открыт для обсуждения", — сказал доктор Френч-Констант, который не принимал участия в исследовании.

Доктор Зук добавила, что эти мутации не возникли намеренно. Аверсия к глюкозе решает одну проблему и создает другую, но самцы тараканов не пытались создать более сладкие брачные подарки.

Для каждой мутации, помогающей таракану преуспевать, существует другая, которая может достичь противоположного эффекта.

"Это просто случается", — сказала она. — "Нет гарантий, что вы как-нибудь выживете".

Однако в этот раз тараканы победили в спаривании.

Напомним, ученые создали таракана, которого невозможно раздавить.

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