Секс-терапевт похвасталась своим рабочим днем: "Смотрю порно, покупаю игрушки для взрослых"

Секс-терапевт приоткрыла занавес над тем, как может выглядеть ее довольно нетрадиционный рабочий день – с просмотром порнографии, покупкой игрушек для взрослых и даже посещением "грязных подземелий".

Джорджина Васс попала на эту работу после того, как работала официанткой, а ее коллега рассказал ей о мире БДСМ. Они часами говорили о его опыте и Джорджина поняла, что не только способна помочь ему силой слова, но и сама увлеклась этой темой.

После обучения, чтобы закрепить профессию, она стала терапевтом отношений и секса и с тех пор работает секс-терапевтом.

Хотя Джорджина любит свою неординарную профессию, она говорит, что есть и небольшие недостатки – в частности, свидания, где мужчины ожидают, что она будет особенно "хорошей" в постели, и клиенты, которые думают, что она будет "грязнить руки" во время сеансов.

"Я не прекращаю удивляться количеству запросов, которые я получаю, будет ли в терапии практический или физический компонент — на что я отвечаю категорическим "нет", — рассказала американка, которая сейчас живет в Брайтоне, Великобритания. "А по поводу свиданий, я думаю, что существовало предположение, что я должна быть "хорошей" в постели, поэтому были некоторые реакции, связанные с чувством неуверенности, а другие реакции были больше похожи на "вызов принят!".

Но несмотря на недостатки, Джорджина любит свою работу и ее непредсказуемость. Она сказала: "Не бывает типичных дней. У меня личные и онлайн-сессии, а также трачу время на исследование тем, с которыми работаю. Я стараюсь быть в курсе сексуальных тем, поэтому посещаю секс-шопы, лекции, смотрю порно, а недавно посетила воркшоп в подземелье".

Хотя многие не воспринимают идею посещения магазинов для взрослых как часть своей рабочей нагрузки, Джорджина воспринимает уникальные аспекты своей роли. Она сказала: "Особенно для клиентов, живущих на месте, полезно знать, какие товары доступны в магазинах. В прошлом я рекомендовала клиентам игрушки, и в зависимости от трудностей, которые они переживают, использование игрушек может быть полезным. Порно – тяжелая тема, и она часто появляется в моей работе, поэтому полезно смотреть и изучать ее, чтобы иметь определенный контекст для того, о чем могут говорить клиенты. Мне интересно, какие видео имеют больше просмотров, и я нахожу интересным, как это может отличаться в разных странах. Я всегда интересовалась сексуальностью и отношениями, поэтому мне повезло, что я могу профессионально сочетать эту тематику с моими терапевтическими навыками. Я думаю, что сложность для меня в социальном плане состоит в том, чтобы выключить мой терапевтический "набор навыков!".

Джорджина также недавно посетила воркшоп в подземелье о пеггинге – когда женщина проникает в мужчину с помощью секс-игрушки. Она сказала, что это было "очень познавательно" и тема, которая в последнее время все чаще появляется у ее клиентов.

В ходе сеансов Джорджина работает как с отдельными людьми, так и с парами, а также дает "домашнее задание", чтобы поработать над тем, что обсуждалось во время сеанса. А когда речь заходит о более специфических фетишах, она говорит, что они становятся все более нормальными в ее работе.

"Со временем, работая с клиентом, темы, которые сначала казались мне непривычными, начинают приобретать гораздо больший смысл. На самом деле самые удивительные случаи происходят в социальной среде, где люди, знающие, чем я занимаюсь, пытаются использовать меня как исповедальню", — добавила терапевт.

