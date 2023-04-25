Секс в космосе: ученые рассказали об опасности и нежелательных мутациях спермы

Исследователи считают, что NASA и другие космические агентства должны будут придумать какую-нибудь политику о сексе в космосе.

Новый отчет предупреждает, что по мере того, как космический туризм становится все более распространенным явлением, неизбежно, что некоторые искатели острых ощущений будут заниматься сексом на орбите, но зачатие ребенка в космосе может иметь непредсказуемые результаты.

Несмотря на неудачный первый запуск Starship Илона Маска, эксперты по-прежнему считают, что космический туризм вот-вот станет мейнстримом, и все больше и больше людей записываются на отдых на орбите, что бывает раз в жизни.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В этой поездке не будет моря и мало солнца, но некоторые смелые отдыхающие могут попытаться заняться сексом. Однако новый отчет предупреждает, что космический секс может представлять опасность, к которой индустрия космического туризма не готова.

Также читайте В NASA перенесли дату высадки астронавтов на Луну

Профессор Дэвид Каллен из Крэнфилдского университета, главный автор нового доклада, говорит, что пока что не совсем ясно, занимался ли кто-то сексом в космосе.

"Нереалистично предполагать, что все участники космического туризма будут воздерживаться от сексуальной активности, подвергаясь воздействию микрогравитации и повышенного уровня ионизирующего излучения во время космического полета. Это повышает вероятность неконтролируемого зачатия человека в космосе, что представляет значительный риск для сектора космического туризма" - сказал он.

До сих пор было проведено очень мало исследований, как космические путешествия могут повлиять на создание человека.

Сообщается, что уникальная высокорадиационная среда космического пространства может привести к непредсказуемым и потенциальным мутациям отдельных сперматозоидов по мере их развития.

Также читайте Что посмотреть: 5 захватывающих фильмов о космосе

Для образования сперматозоидов в яичках мужчины требуется 74 дня, а это значит, что осложнения могут возникнуть не только во время пребывания путешественника на орбите, но и в течение двух месяцев после этого.

"Если вы посмотрите на список органов, чувствительных к радиационному поражению, половые железы, яичники и яички всегда находятся на первых двух или трех местах", — говорит Джозеф Таш, профессор Медицинского центра Университета Канзаса, который провел большое исследование на тему размножения животных.

Даже если космический туризм останется слишком дорогим для пар, чтобы насладиться медовым месяцем на орбите, исследователи из Университета Конкордия в Канаде заявили, что по мере того, как космические миссии становятся все более продолжительными и амбициозными, NASA и другие космические агентства будут придумать какую-нибудь политику о сексе в космосе.

"Любовь и секс занимают центральное место в жизни человека", — пишет Университет Конкордия.

Также читайте Астрономы обнаружили древний квазиспутник Земли

"Несмотря на это, — добавили исследователи, — национальные и частные космические организации продвигаются вперед с долгосрочными миссиями на Международную космическую станцию, Луну и Марс без каких-либо конкретных исследований и планов борьбы с человеческим эротизмом в космосе".

Так же Майкл Коллинз – третий человек в новаторской миссии NASA "Аполлон-11" на Луну – писал, что в длительных и опасных полетах на Марс экипаж, состоящий из супругов, может обладать стойкостью, чтобы справиться с тяжелыми условиями путешествия.

"Конечно, атмосфера одиночного бара, заряженная смесь сексуально непривязанных конкурентов была бы катастрофой", — сказал он.

Напомним, специалист предупредил об угрозе из космоса. По его словам, вспышки и взрывы над Украиной могут повториться.

Читайте также: