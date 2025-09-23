Секс в школе: учительницу разоблачили на интиме со школьником

Учительница занималась сексом со своим учеником / © Freepik

В США 22-летнюю сотрудницу школы уволили с работы из-за интимных отношений с учеником.

Об этом пишет New York Post .

Преподавателя-ассистента уволили из школы после того, как она по крайней мере трижды вступала в половые отношения с учеником.

22-летняя Оушен Валентайн обвиняется в том, что посылала 17-летнему ученику текстовые сообщения откровенного содержания и вступала с ним в половые отношения во время школьных занятий.

Согласно официальному отчету, который увидела газета New York Post, они занимались сексом в доме родителей студента во время школьных занятий.

Валентайн была отстранена от работы без сохранения заработной платы в Urban Assembly Early College High School of Emergency Medicine в Нью-Йорке.

Все якобы началось, когда Валентайн подошла к несовершеннолетнему ученику в мае 2022 года и сказала ему, что она есть в Instagram.

Затем пара начала общаться в Интернете и даже обменялась номерами телефонов.

Неназванный студент рассказал полиции, что он прогуливал занятия, чтобы встретиться с ней несколько раз. Они шли в его квартиру и там занимались сексом. Также несколько случаев интима было во время школьных перерывов.

Впоследствии учительницу разоблачила другая ученица, которая заметила пикантную переписку в телефоне женщины.

Как следствие — педагога отстранили от работы и устанавливают обстоятельства инцидента.

Кроме этого инцидента, в школе расследуют еще один — половые отношения мужчины-педагога с ученицей.