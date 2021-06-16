Секс в средневековье: британская историк рассказала, как люди игнорировали строгие предписания церкви

Средневековые люди не считали интимные отношения занятием, необходимым только для продолжения рода.

Британская историк, которая преподает в Лондонской школе экономики, доктор Элеонора Янега в подкасте History Hit Gone Medieval опровергла распространенное мнение о "скучном" сексе в средние века. Как сообщает Daily Mail, эксперт утверждает, что люди, которые жили в те времена, не учитывали взгляды тогдашней церкви о том, что интимные отношения должны служить только для рождения детей.

Церковь в то время действительно требовала, чтобы секс служил только для продолжения рода. Кроме того, был запрет на интимные отношения в воскресенье (в день Господень), а также в четверг и пятницу — когда готовятся к причастию в воскресенье. Во время Великого поста, который мог длиться до 62 дней, от обычных людей тоже ожидали сдержанности.

Однако, как отметила Элеонора Янега, люди в средневековый период считали "хорошими вещами" то, что называют "непродуктивным сексом" или "любовной прелюдией".

"Средневековые люди, похоже, действительно интересовались тем видом секса, который мы называем прелюдией", — отметила она.

Кроме того, по словам доктора Янегы, секс-игрушки также были популярны в средневековые времена.

"Мы знаем, что существует много фаллоимитаторов с тех пор... Они часто использовались в том, что мы называли бы "лесбийскими играми", — отметила историк.

Напомним, сексологи утверждают, что дефицит места для интима в квартире актуален для каждой второй пары. Тесные для комфортных интимных отношений условия часто вредят бракам.

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