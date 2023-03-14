Секс втроем завершился дракой и полицией из-за "маленького члена" и "вонючего влагалища" (фото)

Во Флорида-Кис, США, секс втроем между парой и 29-летней девушкой закончился потасовкой. Незнакомка принялась оскорблять половые органы своих партнеров.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Стивен Лопес и Анжела-Вивиана Велес-Васкес пригласили Деллу Дрейпер, чтобы втроем заняться сексом. Когда они лежали вместе в постели, между ними возник спор, и пара утверждала, что 29-летняя женщина обидела их, сказав, что у мужчины "маленький член", а у женщины — "вонючее влагалище".

На фото Делла Дрейпер / Фото: mirror.co.uk

Спор перерос в драку, и оскорбленные партнеры ударили Деллу, а Лопес еще и бросил шлакоблок в автомобиль потерпевшей.

На фото Стивен Лопес / Фото: mirror.co.uk

Лопес и Васкес заявили, что когда сидевшая на диване Дрейпер отказалась покинуть их дом, они "насильно вывели" ее. Затем Дрейпер села в свою машину, как утверждают супруги, и двинулась задним ходом к входной двери дома, где стояли Лопес и Васкес.

По словам мужчины, после того, как машина ударила его партнершу по левой ноге, он бросил шлакоблок в авто Дрейпер.

Тогда между парой и их недавней партнершей произошла еще одна драка.

На фото Анжела-Вивиана Велес-Васкес. / Фото: mirror.co.uk

Офис шерифа округа Монро арестовал Лопеса и Васкес – мужчине грозит уголовное обвинение в бросании шлакоблока, а девушке – обвинение в нанесении телесных повреждений.

По словам спикера местной полиции Адама Линхардта, никто серьезно не пострадал. Относительно Дрейпер, то ее уже арестовывали после другого секса втроем. Тогда все тоже закончилось потасовкой.

Напомним, в Великобритании в городе Барроу-ин-Фернесс 22-летняя девушка придумала историю об изнасиловании, чтобы стать популярной. Она избила себя молотком и утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

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