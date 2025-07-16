Секс вызывает отвращение: у популярного препарата для похудения обнаружили опасный побочный эффект.

Побочный эффект в «Оземпике» / © Freepik

Реклама

У популярного препарата для похудения обнаружили опасный побочный эффект — несколько человек, принимавших Оземпик и другие препараты GLP-1, сообщили о потере полового влечения.

Об этом пишет LADbible.

«Единственный побочный эффект, который я заметил и влечет за собой проблемы в моей жизни, это то, что у меня совершенно нет сексуального влечения, и само мнение об этом меня почти отвратительно», — отметил один пользователь Ozempic в соцсетях.

Реклама

«У меня более-менее те же чувства, что и когда мне предлагают сытный ужин. Как будто сама мысль о сексе вызывает тошноту», — говорит другой.

Рейчел Голдман, доктор философии, физиолог и профессор Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, ранее объясняла, что снижение либидо связано с «общим отсутствием интереса», однако теперь врач уточнила, что это больше связано с тем, что лекарство «притупляет активность дофамина».

Препараты GLP-1 действуют как имитирующий гормон, регулирующий уровень сахара в крови, угнетает аппетит и замедляет пищеварение. Однако это также может уменьшить удовлетворение, которое достигается от пищи, из-за его эффекта приглушения дофамина.

«Поскольку все больше людей начинают использовать эти методы лечения, мы наблюдаем рост осознания того, как они влияют не только на вес пациента, но и на его сексуальное желание, интимную близость и сексуальное удовольствие», — сказал Джейсон Мерфи, руководитель фармацевтического отдела и эксперт по похудению.

Реклама

Далее он объяснил, что помимо угнетения аппетита, GLP-1 также влияют на систему вознаграждения мозга, «в частности, на дофаминовые пути».

Мерфи продолжил: «Дофамин играет центральную роль в сексуальном желании, удовлетворении и мотивации, поэтому, поскольку GLP-1 притупляют активность дофамина, это не только уменьшает тягу к пище, но и может уменьшить сексуальное влечение и эмоциональное вознаграждение от интимной близости».

Хотя неясно, сколько пользователей GLP-1 испытывают снижение либидо, сообщалось о нескольких распространенных побочных эффектах, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в желудке и запор.

Некоторые пользователи также сообщают о менее распространенных побочных эффектах, таких как изменения мышечной силы, проблемы с ягодицами после приема Оземпика и «побочные эффекты в спальне».

Реклама

Раньше мы писали, действительно ли «Оземпик», вызывающий настоящий фурор среди тех, кто годами борется с лишними килограммами, помогает похудеть без вреда здоровью.