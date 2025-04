Секс закончился операцией: в прямой кишке 72-летнего мужчины застрял гигантский овощ (фото)

Реклама

В Колумбии врачи были в шоке необычной находкой во время осмотра 72-летнего пациента. В животе мужчины обнаружили большую маниоку — крахмалистый корнеплод, известный также как юка, происходящий из Южной Америки.

Об этом сообщает Need To Know.

Неизвестный пациент обратился за медицинской помощью с жалобами на сильную боль в животе. После рентгеновского обследования стало ясно, что в его прямой кишке застрял большой овощ. Как объяснил сам мужчина, инцидент произошел во время интимной близости с партнершей.

Медики провели срочную операцию, чтобы безопасно удалить маниоку. По словам врачей, вмешательство прошло успешно, и пациент выздоравливает без осложнений.

Один из хирургов рассказал местным СМИ, что ему уже случались подобные случаи. В прошлом он имел дело с такими посторонними предметами, как бутылки, фонарики и бананы.

Рентгеновский снимок 72-летнего мужчины / © Jam Press

Медик призвал не медлить с визитом в больницу в случае подобных ситуаций во избежание серьезных осложнений. Он также предостерег от практик, которые могут нанести вред здоровью.

Инцидент вызвал активное обсуждение в социальных сетях, а врачи еще раз подчеркивают: эксперименты с бытовыми предметами — это не только опасно, но и может иметь серьезные последствия для жизни.

