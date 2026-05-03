Сексологи предупреждают о серьезной опасности популярной техники мастурбации

Существует воспалительный сексуальный акт, который любят 20 миллионов женщин и обычно происходит в ванной комнате. Однако, как оказалось, он даже может вредить женскому здоровью.

Мастурбация в душе: что важно знать для безопасности

Мастурбация в душе: что важно знать для безопасности / © Unsplash

Сексологи серьезно предупреждают об опасности техники мастурбации, к которой прибегают многие женщины.

Об этом пишут Metro и LADbible.

Согласно сайту сексуального образования OMGYES, 62% женщин сообщают, что получают сексуальное удовольствие от струй воды на вульву. Этот акт мастурбации назвали стримингом. Проще говоря, стриминг — это мастурбация во время принятия душа или ванны с помощью давления воды на клитор.

По словам сексологов, многие женщины используют душевую воронку для мастурбации, это часто первый способ, которым они пытаются удовлетворить себя в своей жизни. Это потому, что ванная комната гораздо частнее, чем ваша спальня, когда вы все еще живете с родителями. Но это не значит, что только младшие женщины развлекаются таким образом.

В то же время эксперты выступили с предупреждением, объяснив, что важно убедиться, что техника используется только для внешней стимуляции, а не вокруг влагалища.

«Это действительно безопасно только для наружной стимуляции клитора, потому что вы же не хотите впрыскивать воду во влагалище, ведь так вы уничтожаете полезную вагинальную флору, и в результате у вас возникнет инфекция мочевыводящих путей, дрожжевая инфекция или бактериальный вагиноз — а этого вы не хотите», — пояснили мед.

Поэтому эксперты советуют не использовать горячую воду для вульвы, потому что это очень чувствительная ткань. Обычная теплая вода как раз подойдет для этого.

Раньше мы писали, действительно ли женщины чаще сожалеют о сексе на одну ночь и при чем здесь удовольствие.

