Сексопатолог похвасталась, что спасла сотни браков, переспав с клиентами (фото)

Преподавательница интимных отношений Оливия Бентли рассказала, что использует ряд уникальных методов, чтобы помочь парам оживить обстановку в спальне.

Об этом пишет nypost.com.

Среди нетрадиционных методов 46-летней женщины эмоциональная поддержка, проведение одно-трехчасовых занятий, на которых она дает дерзкие советы, а также секс с клиентами для получения практики.

Оливия утверждает, что благодаря своей секстерапии спасла сотни браков и добавила, что "несправедливо" для женщин выходить замуж и не заботиться о сексуальных потребностях своих мужчин.

Оливия Бентли / Фото: instagram.com/theoliviabentley

Бентли, которая называет себя "ветераном" с 15-летним стажем, иногда оказывает услуги мужьям и женам вместе, но также принимает отдельно мужчин, некоторые из которых получили "пропуск в зал" от своей жены.

Кроме того, в рамках пакета репетитор также дает советы по фитнесу и питанию, помогая людям добиться лучшего секса в своей жизни, побуждая их прийти в форму.

Один из главных советов Оливии мужчинам с избыточным весом – "приседайте", поскольку ожирение может ограничить кровоток и привести к эректильной дисфункции.

Оливия Бентли / Фото: instagram.com/theoliviabentley

Ее услуги также популярны: теперь она принимает до 10 человек в неделю и зарабатывает от 500 000 долларов в год.

Оливия из Бойсе, штат Айдахо, США сказала: "Я спасала браки. То, что я делаю, полностью меняет жизнь. Пары, посещающие со мной сеансы, самые крутые в мире, потому что они понимают важность сексуальности в своих отношениях как части поддержания здорового брака. Есть также пары, которые дают мужу пропуск в зал — жены, по сути, работают на аутсорсинге. Некоторые женщины говорят: "Я не всегда хочу участвовать в этом, но я хочу знать, кто ты, я хочу одобрить тебя и позволю ему прийти и увидеть тебя".

Оливия Бентли / Фото: instagram.com/theoliviabentley

Оливию просят продемонстрировать сексуальные действия жен на их мужьях, но ей нравится "физически взаимодействовать с большинством людей", которых она видит.

Она считает, что ее карьера в секс-индустрии помогла ей глубже понять спальни тех, кто находится в продолжительных отношениях.

"Я знаю, что существует множество бесполых отношений и много несчастных мужчин. Мужчины приходят ко мне и говорят: "Я просто хочу чувствовать себя живым и счастливым, потому что я не совсем счастлив в своих отношениях, и я только что научился обходиться. Это действительно здорово, когда приходят пары, они активно над этим работают вместе. Она занимается его потребностями, а это жизненно важно", — добавила сексопатолог.

Оливия Бентли / Фото: instagram.com/theoliviabentley

По словам Оливии, для женщины не вариант выйти замуж, а затем потерять интерес к близости, на что часто жалуются ее клиенты-мужчины.

"Это несправедливо, но я вижу это постоянно", – добавила она. "Есть тонны этого и тогда они не очень счастливы. Я не позорю их, если они пойдут к поставщику услуг".

Оливия, ранее работавшая на ранчо, не имеет формальной квалификации в области секс-терапии, но говорит, что получила свои знания степени магистра в области образования и опыта в секс-работе.

Оливия Бентли / Фото: instagram.com/theoliviabentley

"Люди обычно нервничают, поэтому мне приходится выполнять свою работу, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и облегчали им это, я своего рода проводник", — сказала она. "Мне всегда хочется, чтобы женщина чувствовала себя очень уверенно и комфортно. Я всегда очень нежна физически и эмоционально по отношению к жене. Если она чувствует себя очень хорошо, значит, настроение поднято, и мы хорошо проводим время, и мужчина очень благодарен за этот опыт".

Напомним, мужчина подсел на героин в 19 лет, но смог выздороветь после 10-летней зависимости. Он ошарашил трансформацией на фото до и после лечения.

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