Съел сотни людей: что известно о пуленепробиваемом крокодиле, который до сих пор может быть на воле

Жители берегов озера Танганикия в Бурунди десятилетиями живут в страхе — их годами терроризирует крокодил-убийца.

Об этом пишет Daily Star.

Когда в 70-х годах на берега озера начало выносить выпотрошенные трупы и отрубленные ноги, селяне заговорили о серийном убийце, который начал бродить по региону.

Однако по мере того, как тела накапливались, люди начали понимать, что это был не обычный человек, устраивавший резню. Кровожадным убийцей на самом деле был огромный нильский крокодил.

Некоторые напуганные местные говорят, что зверь был 9 метров в длину, другие говорят – 12 метров. Очевидцы описывали его как будто он иногда светился красным, а иногда, как говорят, был желтого цвета, а из его огромной головы росла трава.

Местный шаман однажды предупредил съемочную группу, что кровожадная рептилия контролируется "злым человеком", использующим крокодила для совершения убийств.

Хотя это существо имеет почти мифический статус в Бурунди, а также в соседних Руанде и Демократической Республике Конго, монстр абсолютно реален.

Позже крокодил-убийца станет известным под одним именем, вызывающим страх у жителей Нила и всей Восточной Африки – Густав.

Крокодил Густав / Фото: MagellanTV

Таинственное происхождение

Считается, что Густав родился в 50-х или 60-х годах где-то вдоль реки Нил. Эксперты считают, что в детстве он питался так же, как и большинство других крокодилов, охотясь на рыбу и мелких млекопитающих. Однако, когда зверь начал вырастать до своих значительных размеров, ловить меньшую ловкую добычу стало бы невозможно.

По оценкам экспертов, видевших существо своими глазами, оно могло достигать около 6,5 метра, и весить как автомобиль (около тонны). Для сравнения, самый длинный официально измеренный крокодил имел длину 6 метров, а это значит, что Густав может побить этот рекорд.

Густав был вынужден переключить свое внимание на более крупную и медленную добычу. Сначала он перекусывал буйволами и бегемотами, а затем почувствовал вкус человеческого мяса.

Люди были бы легкой мишенью для монстра, поскольку озера и реки, в которых он жил, были и остаются популярными местами для рыбалки. Местные выстраивались на берегу, погрузив удочки в воду, чтобы умный охотник мог точно знать, где они находятся.

Считается, что Густав, возможно, убил сотни людей в 80-е годы, хотя местные давали ему отпор.

Крокодил Густав / Фото: MagellanTV

На крепкой коже крокодила видны шрамы от ранения копьем на плече, а также несколько отверстий от пулеметного огня. Несмотря на боевые шрамы, ни одно из нападений не повлияло на способность зверя перекусывать людьми.

По некоторым свидетельствам, Густав начал заходить в поисках человеческой добычи даже в города, в то время как другие предполагают, что из-за любви крокодила к человеческому мясу даже сбрасывали в озеро тела жертв жестоких геноцидов в Бурунди (1972/1993) и Руанде (1994).

Поймать убийцу

Неудивительно, что были приложены усилия, чтобы положить конец правлению террора Густава. В 2004 году на американском канале PBS вышел документальный фильм "Поймать крокодила-убийцу", рассказывающий об усилиях французского эксперта по рептилиям Патриса Фея, который на протяжении всей жизни пытался поймать это существо.

Патрис вместе с командой ученых и местных следопытов годами охотился за Густавом, надеясь поймать его живым. Француз лично засвидетельствовал десятки жестоких убийств, совершенных Густавом в течение 90-х годов, и отметил, что многие жертвы крокодила не были съедены после смерти, что свидетельствует о том, что животное убивало ради спортивного интереса. Некоторых несчастных Густав затаскивал на глубину и топил, других он потрошил и оставлял умирать на берегу.

Чтобы покончить с его правлением террора и изучить существо, Патрис построил 9-метровую ловушку в виде клетки для поимки крокодила, поместив туда мясо и даже живых животных, чтобы приманить Густава. Однако Густава не удалось обмануть, и экипаж так и не приблизился к поимке зверя. В интервью BBC в 2002 году Патрис описал свои усилия.

Он сказал: "Мы установили ловушку в Рузизе (местная река), положили внутрь приманку и провели целую ночь в реке с камерами, но это была полная неудача. Крокодил прогуливался за пределами клетки, дразнил нас, и мы не смогли его поймать".

Густав также охотился в реке Рузизе / Фото: MagellanTV

За неделю до окончания миссии экипаж Патриса оставил живую козу, привязанную к клетке. Когда они вернулись, клетка осталась закрытой, а козы уже не было.

Живой ли крокодил сегодня

По всей вероятности, Густав может быть жив и здоров и сегодня. Последний раз крокодила официально видели в 2009 году, хотя группа рыбаков утверждает, что видела зверя в 2015-м.

По словам экспертов, такие крокодилы, как Густав, которому сейчас около 70 лет, могут жить и после 120 лет, а перерывы между охотами могут составлять несколько месяцев, если добыча достаточно большая.

Учитывая огромную территорию, на которой он любит охотиться, вполне возможно, что крокодил может годами оставаться незамеченным, особенно если он питается добычей, не являющейся человеком.

Так или иначе, Густав достиг такого мифического статуса в Бурунди и за ее пределами, что люди несомненно будут бояться этого существа еще долго после того, как оно исчезнет.

Напомним, годовалый малыш загрыз змею, спутав ее с игрушкой. В это время ребенок играл на крыше дома.

Читайте также: