Съела 50 крыс: женщина похудела на 14 кг во время соревнования по выживанию (фото)

Реклама

25-летняя китаянка, известная в соцсетях как Чжао Тиежу, рассказала, как изменилась после участия в 35-дневном конкурсе на выживание. Девушка потеряла 14 кг, съела десятки крыс и смогла добыть в борьбе третье место, несмотря на экстремальные условия.

Об этом пишет SCMP.

Соревнования стартовали 1 октября на острове в провинции Чжэцзян и продолжались до 5 ноября. За это время Чжао пережила 40-градусную жару, солнечные ожоги и постоянные укусы насекомых. Ее ноги были покрыты следами, а руки царапинами от работы в диких условиях.

Реклама

Несмотря на это, она говорит, что результат стоил всех трудностей.

«Я похудела с 85 до 71 кг – это лучший бонус соревнования», – призналась Чжао.

Чжао Тиежу / © Newsweek

Ее рацион содержал то, что удавалось найти: крабов, морских ежей, морских ушек. Но больше всего шокирует другое — за 35 дней она поймала и приготовила примерно 50 крыс.

«Крысы довольно вкусные», — сказала она. — «Я даже оставила немного вяленого мяса, чтобы съесть по возвращении».

Реклама

4 ноября на остров обрушился тайфун, и Чжао была вынуждена прекратить участие.

«Я достигла своей цели. Теперь хочу просто выспаться в своей постели», – объяснила она.

Она заняла третье место и выиграла 7500 юаней (1000 долларов США) призовых: 6000 юаней (840 долларов США) за выживание в течение 30 дней и 300 юаней (40 долларов США) за каждый следующий день.

Чжао Тиежу / © Newsweek

По словам менеджера соревнований Генга, на острове все еще остаются двое мужчин, борющихся за главный приз в 50 000 юаней (7 000 долларов США).

Реклама

Интерес к подобным испытаниям в Китае стремительно растет. Один из самых популярных происходит в Чжанцзяцзе, где победитель получает 200 000 юаней (28 000 долларов США). Организаторы призывают не повторять такие эксперименты самостоятельно, ведь они нуждаются в серьезной логистической и медицинской поддержке.

Чжао не собирается останавливаться. Она заявила, что планирует еще более экстремальные испытания.

"Мне нужно сбросить еще 15 кг до следующей игры", - добавила она.

Напомним, священный храм сгорел дотла из-за ошибки туриста.