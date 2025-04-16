Селезень стал инвалидом во время неудачного спаривания: теперь передвигается в специальном кресле — фото

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Селезень из Великобритании, ставший инвалидом во время неудачного спаривания, теперь передвигается в специально изготовленном колесном кресле.

Опи, домашний любимец семьи из Цвмбрана, не смог счастливо ковылять после того, как повредил правую лапу во время неудачной попытки спаривания, пишет South Wales Argus.

Его владелица, 20-летняя Эмили Дэвис, взяла на себя роль импровизированного врача и создала приспособление, чтобы помочь Опи легче передвигаться. Эмили сконструировала самодельное колесное кресло для своего любимца, укомплектованное ремнем и поводком, что позволило поднять раненую перепончатую лапу от земли.

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Опи, живущий с Дэвис с тех пор, как был утенком, учится прыгать и присоединяется к ней во время прогулок на озерах и в парках.

На спинке тележки прикреплена табличка с надписью: «Я не игрушка. Я инвалид. Пожалуйста, дайте мне немного места».

Селезень Опи / © Wales News Service

Эмили рассказала, что когда пара гуляет, к ней часто подходят люди, которые интересуются самочувствием животного. Британка рассказывает им, что это часть программы восстановления, чтобы помочь ему снова ходить. Она берет его в такие места, как озеро для лодок, город или парк возле их дома. Она говорит, что ему, кажется, это нравится, и что он не является типичной уткой, поскольку предпочитает общение с людьми, а не с животными.

Напомним, стадо слонов ошеломило реакцией во время сильного землетрясения.