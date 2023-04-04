Селфи за мгновение до смерти: полиция расследует загадочную смерть беременной туристки

В Великобритании во время экскурсии загадочно погибла беременная женщина: перед смертью она успела сделать последнее селфи со своим мужем.

Об этом пишет mirror.co.uk.

А потому 29-летний Кашиф Анвар обвиняется в убийстве 31-летней Фавзии Джавед, которое произошло в сентябре 2021 года. Он якобы столкнул ее с Сиденья Артура в парке Голируд в Шотландии. Как следствие – женщина и ее еще нерожденный ребенок умерли.

Фото: mirror.co.uk

Прокуратура подозревает, что беременную женщину во время экскурсии в Эдинбурге мог убить ее муж, столкнув пострадавшую с высоты и выдав все за несчастный случай.

Анвар же отрицает свою причастность к убийству и то, что перед трагедией он поссорился с женой в отеле.

Полиция и спасатели, находившиеся на месте трагедии, утверждают, что мужчина очень спокойно отреагировал на смерть жены, что нетипичной в таких случаях. В настоящее время судебный процесс еще продолжается.

Напомним, девушка не подозревала о беременности, пока не вышел "камень".

Читайте также: