Селфи за мгновение до смерти: полиция расследует загадочную смерть беременной туристки

Полиция подозревает, что женщину могла убить ее муж.
В Великобритании во время экскурсии загадочно погибла беременная женщина: перед смертью она успела сделать последнее селфи со своим мужем.
Об этом пишет mirror.co.uk.
А потому 29-летний Кашиф Анвар обвиняется в убийстве 31-летней Фавзии Джавед, которое произошло в сентябре 2021 года. Он якобы столкнул ее с Сиденья Артура в парке Голируд в Шотландии. Как следствие – женщина и ее еще нерожденный ребенок умерли.
Прокуратура подозревает, что беременную женщину во время экскурсии в Эдинбурге мог убить ее муж, столкнув пострадавшую с высоты и выдав все за несчастный случай.
Анвар же отрицает свою причастность к убийству и то, что перед трагедией он поссорился с женой в отеле.
Полиция и спасатели, находившиеся на месте трагедии, утверждают, что мужчина очень спокойно отреагировал на смерть жены, что нетипичной в таких случаях. В настоящее время судебный процесс еще продолжается.
Напомним, девушка не подозревала о беременности, пока не вышел "камень".
Читайте также:
- 19-летний парень шокировал врачей состоянием своих легких, выкуривая по два-три вейпа в неделю
- Очередное чудо для младенца: у 5-месячной девочки, спасшей из-под завалов в Турции, нашлась родная мама
- Мужчина остался парализован ниже шеи после того, как просто высморкался