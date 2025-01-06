Село терроризируют покупатели, которые ищут супермаркет, существующий только на Google Maps

Село Сиффиллиог, Великобритания, было "захвачено" покупателями, искавшими супермаркет Aldi, которого на самом деле не существует. Его добавили на Google Maps шутники.

Об этом пишет Oddity Central.

В результате жители села стали свидетелями потока растерянных покупателей, которые искали "фантомный супермаркет Aldi", существующий только в виде отметки на карте. Считается, что эта отметка была добавлена местным Интернет-троллем, и пока она привела тысячи людей к травянистому полю в десятках километров от ближайшей кассы. После того, как молоковоз застрял на узкой сельской дороге, пытаясь доставить свой груз в призрачный Aldi, местные жители рассказали, что к ним приезжали фургоны, пытавшиеся доставить продукты и хлеб в супермаркет, а также растерянные покупатели, которых вели туда их смартфоны.

"К нам приходили люди, которые стучали в дверь и спрашивали, где расположен Aldi, фургоны с продуктами, пытавшимися найти грузовой док, и даже парень с поддоном хлеба, который думал, что его наняли для заполнения полок!" – рассказала одна местная жительница.

"Теперь у нас бесконечный поток однодневных туристов и отдыхающих, которые приезжают и выглядят растерянно", — сказал журналистам местный фермер, добавив, что хаос достиг новых высот на прошлой неделе, когда большая молочная цистерна застряла на узкой сельской улочке, пытаясь найти призрачный супермаркет.

Жители села долго пытались добиться удаления этого места с карты, но чудо произошло только после того, как к делу подключилась сама компания Aldi. После того, как новость о застрявшей в Сиффилиозе молочной цистерне стала вирусной, представитель Aldi подтвердил, что компания не планирует открывать магазин в селе, и что она будет работать с Google над тем, чтобы удалить отметку с карт.

Напомним, арендодатель снял в доме дверь и окна посреди зимы ради мести. Женщина, арендующая жилье с дочерью, забаррикадировала их картоном.

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