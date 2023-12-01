Сэм Беллами: история самого богатого пирата в мире, правившего океанами всего два года

Его карьера длилась с 1715 по 1717 год.

Во время золотого века пиратства, происходившего примерно между 1650-ми и 1730-ми годами, был один человек, действительно выделявшийся среди легендарной группы и за короткое время ставший самым прибыльным пиратом за всю историю.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Позже известный как "Черный Сэм" и "Черный Беллами", капитан Сэмюэл Беллами и его команда заслужили вечную славу благодаря своим деяниям, взяв во владение 53 корабля и управляя океанами в течение двух лет.

Черный Сэм родился в Девоне, Англия, в 1689 году. Подростком он стал моряком, отправился в Кейп-Код, штат Массачусетс, в поисках удачи и занялся пиратством, когда ему было около 20 лет.

Его карьера пирата продолжалась всего два года, с 1715 по 1717 год, но пират и его команда за время своего существования установили несколько рекордов.

Беллами сначала присоединился к команде капитана Бенджамина Хорниголда и несколько лет плавал с ним на борту "Марианны". Заместителем Хорниголда был еще один легендарный деятель пиратства Эдвард "Черная Борода" Тич.

Став одним из лейтенантов Хорниголда, Беллами не согласился с решением капитана не атаковать корабли под британским флагом.

Беллами, которому помог его друг и интендант Полсгрейв Уильямс, взял под свой контроль "Марианну" после того, как Хорниголд и Черная Борода были отстранены от командования во время мятежа.

Заметной фигурой, плававшей под флагами Беллами, был молодой Джон Кинг (умерший 26 апреля в 1717 году в возрасте от восьми до 11 лет), самый молодой пират в истории.

Согласно записям, Черный Беллами захватил пассажирский корабль "Бонетта" 9 ноября в 1716 году. Мальчик по имени Джон Кинг и его мать находились на борту корабля и были взяты в заложники.

Как сообщается в заявлении под присягой от 30 ноября 1716 года, подписанном капитаном "Бонетты" Абией Сэвиджем, Джону Кингу в конце концов разрешили присоединиться к команде Черного Сэма, и он занялся пиратством.

Беллами был известен среди своих товарищей-пиратов своей любовью к дорогой одежде, особенно черных пальто, и тем, что никогда не носил напудренные парики, которые использовались в то время.

Считался демократическим и воспитанным персонажем, он был известен своей недюжинной добротой к команде и заложникам: известен также под прозвищем "Принц пиратов", Беллами считал себя фигурой, напоминающей Робин Гуда.

Каждый раз, когда ему приходилось драться, Беллами использовал четыре дуэльных пистолета. Он также держал при себе меч.

За время, проведенное как капитан, он командовал более 50 кораблями, в частности "Марианной" Хорниголда.

По данным Forbes, пират накопил состояние, которое в сегодняшних деньгах оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Его последним и самым прибыльным захватом стал захват "Уайды Галли", трехмачтовый невольничий корабль, который, вероятно, перевозил на борту более 20 000 фунтов стерлингов (сейчас 4,1 миллиона фунтов стерлингов); золото и серебро. После трехдневной погони на двух своих кораблях, "Марианна" и "Султана", пират завоевал полностью оснащенный "Уайд" и выбрал его своим новым флагманом. Однако Беллами также оставил свой другой корабль (26-пушечный галеон "Султана") и щедрое количество золота побежденному капитану Лоуренсу Принсу, предыдущему командиру "Уайда".

Однако у Беллами не было слишком много времени, чтобы праздновать. Спустя всего два месяца после приобретения "Уайда" корабль попал в шторм и затонул у берегов Массачусетса, США, 26 апреля в 1717 году.

Черный Сэм, которому тогда было всего 28 лет, и все члены его команды кроме двух погибли вместе с кораблем и гигантскими сокровищами.

В 1984 году американский археолог-исследователь Барри Клиффорд впервые обнаружил останки "Уайда Галли" после 260 лет, потраченных на поиски утраченного клада Беллами. Среди останков, вместе с корабельным звоном, небольшая кость ноги подтвердила присутствие на борту ребенка от восьми до 11 лет – вероятно, молодого члена экипажа Джона Кинга.

В 2018 и 2021 годах археологи и ученые думали, что нашли останки самого Черного Беллами, но ничего не подтвердилось.

Напомним, самое старое наземное животное в мире отпраздновало 191-й день рождения. Джонатан – также самая старая черепаха в истории.

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