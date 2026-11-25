7 пород собак, которые искусно манипулируют своими хозяевами / © Credits

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Некоторые породы собак настолько хорошо понимают человеческие эмоции, что могут легко добиться желаемого. Они запоминают привычки хозяев, реагируют на изменения настроения и используют взгляд, лай или скуление, чтобы получить лакомство, внимание или дополнительную прогулку.

Об этом пишет издание DoggoDigest.

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Исследования показывают, что в процессе одомашнивания у собак изменилось строение мышц морды. В частности, развилась мышца, позволяющая приподнимать внутреннюю часть бровей. Именно благодаря этому животные могут делать тот самый «щенячий взгляд», который вызывает у людей сочувствие и желание заботиться о них.

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В то же время некоторые породы особенно умело используют свои коммуникативные способности.

Бордер-колли

Представители этой породы отличаются высоким интеллектом и исключительной наблюдательностью. Они быстро запоминают распорядок дня хозяина, распознают его жесты и могут предвидеть его дальнейшие действия.

Поскольку бордер-колли выводили для выпаса скота, они привыкли самостоятельно решать сложные задачи. В домашних условиях эти способности помогают им привлекать внимание человека и побуждать его к играм или прогулкам.

Пудель

За привлекательной внешностью пуделей скрывается незаурядный интеллект. Эти собаки быстро устанавливают связь между своим поведением и реакцией хозяина.

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Если нытье однажды помогло привлечь внимание, а ожидание у кухни — лакомство, пудель может регулярно повторять эти действия. Кроме того, представители этой породы способны проявлять избирательную послушность, особенно если задание их не заинтересовало.

Шетландская овчарка

Шелти чрезвычайно чувствительны к эмоциям людей. Они замечают даже незначительные изменения в интонации, поведении и настроении хозяина.

Эти собаки также известны своей громкостью. Если лай помогает им добиться желаемого, они могут настойчиво использовать этот способ общения до тех пор, пока человек не отреагирует.

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки сочетают в себе сообразительность, выносливость и неиссякаемую энергию. Они часто следуют за хозяевами повсюду, наблюдая за их поступками и привычками.

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Чтобы привлечь внимание, эти собаки могут без устали приносить игрушки, прыгать и подталкивать к активности, пока хозяин не согласится поиграть или выйти на прогулку.

Такса

Независимость и упрямство такс связаны с их охотничьим прошлым. Этих собак выводили для охоты на барсуков, что требовало от них смелости и самостоятельности.

В быту таксы могут не спешить выполнять команды, особенно если им это неинтересно. В то же время их печальный взгляд нередко помогает растрогать хозяина и получить дополнительную порцию внимания.

Бигль

Главной мотивацией для биглей часто становится еда. Благодаря отличному обонянию и настойчивости они находят самые разные способы получить дополнительные лакомства.

Даже после кормления бигль может смотреть на хозяина умоляющим взглядом, скулить или касаться его лапой. Если такое поведение приносит результат, собака будет повторять его снова.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эту породу выводили как собак-компаньонов, поэтому её представители особенно искусно привлекают внимание людей.

Большие выразительные глаза, тихие вздохи и привычка класть голову на колени хозяина помогают им вызывать умиление. Таким образом кавалер-кинг-чарльз-спаниели нередко добиваются дополнительных ласк и возможности оставаться рядом с человеком.

В целом такое поведение собак не обязательно свидетельствует об умышленной хитрости. Это один из способов общения, благодаря которому домашние питомцы научились сообщать людям о своих потребностях и желаниях.

Напомним, ранее мы рассказывали о восьми породах собак, на которых чаще всего жалуются владельцы. Несмотря на популярность, эти четвероногие могут доставлять хозяевам немало хлопот из-за упрямого характера, сложностей с дрессировкой, потребности в постоянных физических нагрузках или проблем со здоровьем. Содержание таких питомцев может потребовать значительных затрат времени и денег.

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