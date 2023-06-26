Семь рецептов: что приготовить из крыжовника на зиму

Сладко-кислый вкус крыжовника прекрасно подходит для приготовления разнообразных заготовок на зиму. Вот какие рецепты можно попробовать.

Как правильно выбирать ягоды

Главное отличие крыжовника от других сладких ягод в наличии достаточно твердой кисловатой кожуры, которая не всем нравится. Однако на сладкие свойства крыжовника сильно влияет время, когда ягоды были собраны. Очень важно, чтобы плоды были спелыми. Для этого прощупайте их, они должны быть упругими на ощупь и слегка проходить. Цвет ягод зависит от сорта и может варьироваться от темно-фиолетового до желтого. Через кожуру хорошо просматривается прозрачная мякоть. Если она уже мутная, значит, ягоды начали портиться.

Крыжовник не может долго храниться. В холодильнике плоды хранятся до 10 дней, а затем начинают портиться и бродить.

Что приготовить из крыжовника на зиму: семь рецептов

Как и любая другая садовая ягода крыжовник прекрасно подходит для приготовления зимних заготовок. Хороший способ сохранить все витамины и не позволить плодам испортиться – приготовить из них варенье или компот.

Варенье из крыжовника

Для этого рецепта можно полностью не убирать хвостики ягод, тогда варенье будет смотреться по-домашнему уютно, а сами плоды сохранят больше мякоти. Также лучше брать два сорта (красный и желто-зеленый) для более насыщенного вкуса. Лучше всего подавать такое варенье с блинами.

Игредиенты:

300 г крыжовника;

250 г сахара;

50 мл воды.

Процесс приготовления:

Промойте ягоды крыжовника под проточной холодной водой, высушите с помощью бумажного полотенца. Помойте и простерилизуйте баночки с крышками. В кастрюле соедините все ингредиенты, аккуратненько перемешайте ложкой. Поставьте на плиту. На среднем огне доведите до кипения, тогда убавьте огонь, снимите пенку и варите 1 час, время от времени помешивая. Дайте полностью остыть, разлейте по банкам.

Варенье ягодно-апельсиновое

Главная особенность такого варенья состоит в том, что его не нужно варить. А благодаря апельсинам оно получится слегка терпким с приятной горчинкой.

Ингредиенты:

1 кг крыжовника;

2 апельсина;

900 г сахара.

Процесс приготовления:

Промойте ягоды крыжовника, обрежьте ножницами хвостики, дайте подсохнуть. Тщательно промойте апельсины, порежьте частицы, не очищая кожицу. Отдельно измельчите в блендере апельсины, а затем крыжовник. В емкости соедините получившуюся массу, засыпьте сахаром. Тщательно перемешайте и оставьте на 2 часа в кухне. Разложите в простерилизованные баночки, накройте крышками и храните в амбаре.

Орехово-ягодное варенье

Очень интересный рецепт, который удивит ваших родных и друзей.

Ингредиенты:

1 кг крыжовника;

200 г грецких орехов;

1 кг сахара;

200 мл воды.

Процесс приготовления:

Промойте ягоды крыжовника, срежьте хвостики ножницами, просушите бумажным полотенцем. Из каждой ягодки аккуратно извлеките мякоть с семенами, а вместо нее вставьте кусочек грецкого ореха. Мякоть собирайте раздельно. Теперь пришел черед сварить сироп. На всю мякоть крыжовника добавьте примерно 1 стакан воды и варите до закипания на среднем огне, тогда убавьте огонь и варите еще полчаса. Получившуюся жидкость процедите, добавьте сахар, доведите до кипения и варите еще 3 мин. Не забудьте постоянно помешивать. Дайте остыть. Фаршированные орехами ягоды залейте сиропом, оставьте на 5 часов. Затем доведите до кипения на среднем огне и варите примерно 5 мин. Дайте остыть. Тогда снова доведите до кипения и варите еще 5 мин. Повторите процедуру еще раз. Горячее варенье разложите в баночки, накройте крышками и можно хранить на зиму.

Компот из крыжовника

Вкус этого напитка несколько напоминает пожилой коктейль "Мохито". А готовится он очень просто.

Ингредиенты:

крыжовник;

лимон (или лайм);

лимонная кислота;

свежая мята;

сахар.

Просто соедините все ингредиенты и варите на маленьком огне до смягчения ягод.

Конфитюр из крыжовника и мелиссы

Это блюдо похоже на джем, но имеет более плотную текстуру. А благодаря мелиссе и цедре лимона конфитюр получает освежающий вкус и невероятный аромат.

Ингредиенты:

1 кг крыжовника;

1 столовая ложка цедры лимона;

1 кг сахара;

20 г пектина или агар-агара;

1 веточка мелиссы.

Процесс приготовления:

Промойте крыжовник, срежьте хвостики, просушите бумажным полотенцем. Перебейте ягоды с помощью блендера, добавьте лимонную цедру, переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном. Добавьте один пакетик пектина (агар-агар). Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте постепенно весь сахар. Перемешивайте смесь до полного растворения сахара. Доведите крыжовник до кипения, добавьте веточку мелиссы, варите 5 мин, постоянно помешивая. Разложите в баночки, уберите веточку мелиссы, закатайте крышки. Переверните баночки и оставьте на 15-20 мин.

Чтобы масса загустела быстрее, лучше варить конфитюр в умудренной посуде.

Джем с абрикосами и крыжовником

Если вы собрали незрелые ягоды, не торопитесь их выбрасывать. Из них ведь можно приготовить вкусный джем.

Ингредиенты:

500 г абрикосов;

500 г пюре из крыжовника;

800 г сахара;

3 листика мяты.

Процесс приготовления:

Абрикосы нужно промыть в воде, удалить косточки. Банки и крышки к ним простерилизованы. Выложить в кастрюлю пюре из крыжовника, сахар, абрикосы и варить 15 минут. Разлить джем в банки, закрутить крышки, поставить под одеяло в теплом месте.

Соус из крыжовника к мясу

Из ягод крыжовника можно приготовить только сладкие заготовки на зиму. Но и интересный вариант вкусного грузинского соуса к мясу ткемали.

Ингредиенты:

500 г крыжовника;

1,5 чайной ложки соли;

1,5 столовой ложки сахара;

1,5 столовой ложки уксуса;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка черного молотого перца;

1 чайная ложка смеси "Хмели-сунели";

70 мл воды.

Процесс приготовления:

Промойте крыжовник, срежьте хвостики. Выложите ягоды в кастрюлю, добавьте воду и варите на среднем огне примерно 15-20 мин, пока они не станут мягкими. С помощью блендера сделайте из ягод пюре, добавьте сахар, соль, перец, чеснок, хмели-сунели, перемешайте. Поставьте на огонь, варите 10 минут, постоянно помешивая. После этого добавьте уксус и перемешайте еще раз.

Такой соус будет отличным дополнением к блюдам из куриного мяса, говядины или свинины.

Читайте также: