Семь секунд в потустороннем мире: ученый рассказал, что увидел во время клинической смерти

Мужчина умер на семь секунд и рассказал, что он видел в потустороннем мире

Реклама

Нейробиолог и доктор теоретической физики Алекс Гомес Марин, который пережил клиническую смерть, рассказал о своем опыте пребывания в потустороннем мире. По его словам, он видел как его окутал яркий потусторонний золотой свет и общался с тремя таинственными фигурами.

Об этом пишет The Mirror.

Несколько лет назад у Марина произошло внутреннее кровотечение, из-за которого он провел несколько дней в больнице. В этой критической ситуации его тело перестало работать, а сердце перестало биться на семь секунд.

Реклама

Он рассказал, что во время пребывания в потустороннем мире находился в колодце, над которым светился очень сильный желтый свет.

На его конце, нейробиолог увидел три фигуры, которые показались ему знакомыми.

«Там ждут три фигуры. Они стоят напротив света. Я вижу их, вижу силуэты, и я знаю, кто они. У меня нет никаких сомнений. Я был уверен, что меня принимают, и что если я соглашусь на их помощь, то умру», — рассказал Марин.

Вспоминая свой опыт, доктор Марин поделился, что чувствовал, будто с помощью телепатии общался с этими фигурами.

Реклама

Когда троица предложила ему выбор: либо вернуться в свое тело, либо умереть, нейробиолог твердо сказал, что хочет вернуться:

«Я благодарю их и говорю, что пока не готов умереть. Я решаю вернуться, и в этот момент я был очень спокойным», — рассказал Марин.

По словам доктора, эта странная встреча была не похожа на сон или галлюцинацию, а скорее на что-то «более реальное, чем сама реальность».

Он объяснил, что, несмотря на пережитое, не чувствовал ни страха, ни боли, а вместо этого глубокое спокойствие и полное понимание того, что его окружает.

Реклама

«Не было необходимости думать — я просто знал, я знал, что все в порядке», — рассказал Марин и добавил, что этот опыт глубоко изменил его понимание сознания и смысла человеческого существования.

40-летний Исмаил Азизи из Танзании шесть раз переживал смерть и каждый раз возвращался к жизни. Его соседи начали подозревать, что Азизи является опасным духом и колдуном, поэтому у мужчины начались проблемы с интеграцией в общество, которое его боится.

В то же время американец Чейз Скайлар Демайо рассказал, что после остановки сердца пережил выход из тела, во время которого встретил образ, похожий на Иисуса. Эта фигура поручила мужчине вернуться на Землюс миссией «распространять любовь».

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.