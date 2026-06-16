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Семь больших загадок древней истории, которые археологи наконец-то смогут раскрыть в ближайшие десятилетия
Современная археология переживает подлинную революцию. То, что еще 20–30 лет назад казалось невозможным, сегодня становится реальностью благодаря LiDAR-сканированию, спутниковым снимкам, искусственному интеллекту и ДНК-анализу.
Эксперты полагают, что уже в этом веке могут быть разгаданы некоторые из самых известных археологических загадок мира.
Утерянные города и неизвестные цивилизации
Одним из самых больших прорывов является использование LiDAR — технологии, которая просвечивает густые леса и позволяет обнаруживать руины под растительностью.
Благодаря ей археологи уже находят:
скрытые города майя в Центральной Америке;
неизвестные поселения в джунглях Гондураса и Белиза;
сложные системы дорог и каналов в Южной Америке
Исследователи считают, что впереди открытие целых неизвестных цивилизаций.
Гробница Чингисхана и других великих правителей
Одной из самых загадочных исторических тайн остается место захоронения Чингисхана. Несмотря на многочисленные экспедиции, оно до сих пор не найдено.
Современные технологии, в частности спутниковый анализ, георадар (GPR), магнитная разведка дают шанс найти гробницы, которые столетиями оставались скрытыми.
Гробница Александра Македонского
Еще одна большая загадка античности — место захоронения Александра Великого. У историков до сих пор нет точных доказательств его расположения.
Новые методы сканирования обширных территорий могут существенно сузить поиски, а также обнаружить подземные структуры без раскопок.
Тайны Египта и гробница фараона
Гробница первого императора Китая и другие «запечатанные» захоронения остаются нетронутыми из-за риска повреждения артефактов.
Археологи планируют использовать:
микророботов;
3D-сканирование;
неинвазивные детекторы.
Это позволит исследовать внутренние структуры, не разрушая их.
Письменность Минойской цивилизации (Linear A)
Одна из самых сложных загадок лингвистической археологии — нерасшифрованная письменность Linear A.
Сегодня ее пытаются расшифровать с помощью:
искусственного интеллекта;
анализа обширных данных;
нейросетей.
Вполне возможно, что язык древней цивилизации будет понятен уже в ближайшие десятилетия.
Назначение линий Наска
Гигантские геоглифы в Перу — одна из самых загадочных структур в мире. Они видны только с высоты.
Современные компьютерные модели и спутниковый анализ позволяют исследователям:
обнаруживать новые фигуры;
анализировать связь с водными ресурсами;
проверять астрономические гипотезы.
Тайна их предназначения все еще не раскрыта, но мы к ней приближаемся.
Пропавшие человеческие останки и древние формы жизни
Из-за глобального потепления тают ледники, и это открывает доступ к:
хорошо сохранившимся человеческим останкам;
доисторическим животным;
артефактам каменного века.
В будущем это может привести к открытию новых видов древних людей, в частности, неандертальцев в исключительно сохранившемся состоянии.
Археология XXI века больше не ограничивается лопатой и щеткой. Это сочетание науки, технологий и искусственного интеллекта.
LiDAR, спутники, ДНК-анализ и робототехника превращают исследования прошлого в высокоточную науку. И, вероятно, уже в ближайшие десятилетия человечество получит ответы на волнующие его веками загадки.
FAQ
Какие археологические загадки могут быть разгаданы в ближайшее время?
Наиболее вероятно будут раскрыты места захоронения великих правителей (Чингисхана, Александра Македонского), а также частично расшифрованы древние письменности, в частности Linear A.
Как современные технологии помогают археологии?
Они позволяют исследовать объекты без раскопок: LiDAR «видит» под лесами, спутники находят структуры с орбиты, а ИИ анализирует древние тексты и данные быстрее человека.