Семь больших загадок древней истории, которые археологи наконец-то смогут раскрыть в ближайшие десятилетия

Какие тайны истории еще не разгаданы, но будут в ближайшее время / © pexels.com

Реклама

Эксперты полагают, что уже в этом веке могут быть разгаданы некоторые из самых известных археологических загадок мира.

Утерянные города и неизвестные цивилизации

Одним из самых больших прорывов является использование LiDAR — технологии, которая просвечивает густые леса и позволяет обнаруживать руины под растительностью.

Благодаря ей археологи уже находят:

Реклама

скрытые города майя в Центральной Америке;

неизвестные поселения в джунглях Гондураса и Белиза;

сложные системы дорог и каналов в Южной Америке

Исследователи считают, что впереди открытие целых неизвестных цивилизаций.

Гробница Чингисхана и других великих правителей

Одной из самых загадочных исторических тайн остается место захоронения Чингисхана. Несмотря на многочисленные экспедиции, оно до сих пор не найдено.

Современные технологии, в частности спутниковый анализ, георадар (GPR), магнитная разведка дают шанс найти гробницы, которые столетиями оставались скрытыми.

Гробница Александра Македонского

Еще одна большая загадка античности — место захоронения Александра Великого. У историков до сих пор нет точных доказательств его расположения.

Реклама

Новые методы сканирования обширных территорий могут существенно сузить поиски, а также обнаружить подземные структуры без раскопок.

Тайны Египта и гробница фараона

Гробница первого императора Китая и другие «запечатанные» захоронения остаются нетронутыми из-за риска повреждения артефактов.

Археологи планируют использовать:

микророботов;

3D-сканирование;

неинвазивные детекторы.

Это позволит исследовать внутренние структуры, не разрушая их.

Реклама

Письменность Минойской цивилизации (Linear A)

Одна из самых сложных загадок лингвистической археологии — нерасшифрованная письменность Linear A.

Сегодня ее пытаются расшифровать с помощью:

искусственного интеллекта;

анализа обширных данных;

нейросетей.

Вполне возможно, что язык древней цивилизации будет понятен уже в ближайшие десятилетия.

Назначение линий Наска

Гигантские геоглифы в Перу — одна из самых загадочных структур в мире. Они видны только с высоты.

Реклама

Современные компьютерные модели и спутниковый анализ позволяют исследователям:

обнаруживать новые фигуры;

анализировать связь с водными ресурсами;

проверять астрономические гипотезы.

Тайна их предназначения все еще не раскрыта, но мы к ней приближаемся.

Пропавшие человеческие останки и древние формы жизни

Из-за глобального потепления тают ледники, и это открывает доступ к:

хорошо сохранившимся человеческим останкам;

доисторическим животным;

артефактам каменного века.

В будущем это может привести к открытию новых видов древних людей, в частности, неандертальцев в исключительно сохранившемся состоянии.

Реклама

Археология XXI века больше не ограничивается лопатой и щеткой. Это сочетание науки, технологий и искусственного интеллекта.

LiDAR, спутники, ДНК-анализ и робототехника превращают исследования прошлого в высокоточную науку. И, вероятно, уже в ближайшие десятилетия человечество получит ответы на волнующие его веками загадки.

FAQ

Какие археологические загадки могут быть разгаданы в ближайшее время?

Наиболее вероятно будут раскрыты места захоронения великих правителей (Чингисхана, Александра Македонского), а также частично расшифрованы древние письменности, в частности Linear A.

Реклама

Как современные технологии помогают археологии?

Они позволяют исследовать объекты без раскопок: LiDAR «видит» под лесами, спутники находят структуры с орбиты, а ИИ анализирует древние тексты и данные быстрее человека.

Новости партнеров