Семье вернули потеряный 65 лет назад кошелек: что в нем нашли (фото)

Кошелек был "полный истории", что дало хорошую отправную точку для поисков родственников его бывшей владелицы.

Еще в 1950-х годах женщина потеряла свой кошелек, а спустя 65 лет его нашли за обрушенной стеной кинотеатра в американском городе Атланте. Внутри обнаружили фотографии, открытки и лотерейный билет, позволявший в 1959 году выиграть новый Chevrolet.

Об этом чрезвычайном случае рассказывает CNN.

Кошелек нашел нынешний владелец старейшего в городе кинотеатра Крис Эскобар после того, как он решил провести в нем масштабную реконструкцию. Находку он обнаружил в скрытом ранее пространстве за обрушенной стеной, под грудой хлама.

Тогда он решил вернуть кошелек семье и стал ее искать. По словам Эскобара, кошелек был "полон истории", что дало хорошую отправную точку для поисков.

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Из документов он узнал, что владельцем кошелька была Флой Калбрет. Эскобар столкнулся с первой проблемой: тогда большинство женщин брали фамилию мужа, поэтому поиск в Интернете имени Калбрет не дал результатов.

Эскобар обратился к своей жене Николь, чтобы помочь ему разыскать членов семьи. Николь удалось найти некролог Роя Калбрета, мужа Флой. Оттуда пришло упоминание о Кубке Калбрета, благотворительном турнире по гольфу. Затем им удалось найти 71-летнюю Тею Чемберлен, участвовавшую в организации турнира и оказавшуюся дочерью Калбретов.

Место находки кошелька и его содержимое / Фото: The Plaza Theatre in Atlanta

Чемберлен рассказала, что ее мать была красивой женщиной и имела очень приятный характер. Также она была активно вовлечена в общественную деятельность: преподавала в воскресной школе и организовывала благотворительные акции для помощи больным ДЦП.

В кошельке своей матери Чемберлен нашла некоторые вещи, связанные с ней самой: страховую карточку и записку к врачу. Когда ее мать потеряла кошелек, Тее было всего 6 лет.

“Это было достаточно эмоционально. Поток воспоминаний нахлынул, и она словно вернулась к нам”, – сказала дочь владелицы кошелька.

Калбреты пришли в кинотеатр за найденным кошельком целой семьей. “С нами там были дети, внуки и правнуки владелицы кошелька. Несколько поколений пришли, чтобы восстановить эту утраченную часть семейной истории", – рассказал Эскобар.

Напомним, в США на озере Форест подросток рыбачил и вытащил из воды кошелек, в котором было 2 тысячи долларов.

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