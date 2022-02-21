Семена с неба: в Австралии дроны высеяли 45 тысяч гектаров подсолнечника

Семена с неба: в Австралии дроны высеяли 45 тысяч гектаров подсолнечника

Беспилотник также обрабатывает саженцы.

В Австралии впервые в мире с помощью беспилотника высеяли 45 тысяч гектаров подсолнечника.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 февраля.

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Посеять культуру фермеру удалось только с двенадцатой попытки. Раньше считалось, что висевший подсолнечника дронами невозможен, потому что среди строчек нужен был промежуток, а робот так сеять не умеет.

Как говорят экспериментаторы, новые методы посадки меньше вредят поверхности земли. Посмотреть на посев, сделанный дронами, пришли десятки человек. В скором времени будут собирать урожай. Сейчас цветок цветет.

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"Это первый урожай подсолнечника в мире полностью посажен с помощью такого огромного сельскохозяйственного беспилотника. Дрон высевает семена, а впоследствии аппарат и удобряет посевы. Единственное, чего не может дрон, это собрать культуру", — говорит фермер Роджер Вудс.

Как сообщалось, в Австралии тестируют сверхсовременный способ посадки деревьев с помощью дронов. Благодаря беспилотным летательным аппаратам в ближайшие два года хотят вырастить сотни миллионов растений. Инициаторы считают, что этот способ способен решить проблему вырубки лесов.

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