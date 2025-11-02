Семеро студентов провели 60 часов без сна: что показал эксперимент

Студенты / © popsci.com

Реклама

В 1925 году группа студентов из Вашингтона провела необычный эксперимент — они не спали в течение 60 часов, чтобы доказать, что отдых не является жизненно необходимым. Этот рискованный опыт возглавил профессор психологии Джордж Вашингтонского университета Фредерик Август Мосс, который считал, что сон лишь отнимает драгоценные часы жизни.

Об этом пишет издание Popular Science.

В 1920-х годах американская наука переживала странный период: многие ученые всерьез задумывались над тем, нельзя ли «отучить» человека от сна. Мосс, автор первой версии вступительного медицинского теста (будущего MCAT), считал, что человек тратит треть жизни зря — в постели.

Реклама

Летом 1925-го он собрал семерых студентов, среди которых были будущие ученые Луиза Омвак и Тельма Хант, и предложил им провести 60 часов без сна. В течение двух с половиной дней участники играли в бейсбол, ездили по сельским дорогам Вирджинии, выполняли тесты на внимание и даже пробовали параллельно припарковать автомобиль.

Результаты эксперимента тогда поразили публику — студенты не потеряли сознание, не потеряли сознание и даже выглядели бодро. Сам Мосс сделал провокационный вывод: чрезмерный сон может быть вредным для мозга и тела, так же как и опьянение.

Сомнительные теории бессонницы

Идея уменьшения продолжительности сна в те годы находила поддержку среди популярных фигур — в частности, Томас Эдисон хвастался, что спит всего по четыре часа в сутки. На фоне индустриальной погони за эффективностью усталость воспринималась как слабость.

Но даже в 1920-х некоторые ученые сомневались в правдивости таких выводов. Журналист Popular Science Ньютон Берк тогда отмечал: «Ни один опыт не доказал, что человек может уменьшить сон без вреда для здоровья». Его слова впоследствии подтвердили десятки исследований ХХ века.

Реклама

Спустя сто лет после эксперимента Мосса современная наука уверенно утверждает: сон — не бесполезная привычка, а сложный биологический механизм восстановления. Во время сна мозг очищает себя от токсинов, укрепляет память, нормализует гормоны и иммунитет.

С помощью современных методов — лазерной оптогенетики и глубокого ультразвукового сканирования — исследователи доказали, что именно в фазе сна мозг перезапускает нейронные связи и выводит белки, связанные с развитием болезни Альцгеймера.

Чрезмерный сон

Интересно, что современные эпидемиологические обзоры обнаружили так называемую U-образную зависимость между количеством сна и здоровьем: и недостаток, и избыток сна повышают риски сердечных, обменных и психических расстройств.

Для большинства взрослых оптимальным считается сон продолжительностью 7-9 часов. Если человек регулярно спит больше — это может свидетельствовать о хронической болезни, депрессии или апноэ.

Реклама

Одна из участниц эксперимента, Тельма Хант, впоследствии стала доктором медицины и возглавила кафедру психологии в своем университете, продолжив дело своего наставника. Она шутила, что имеет «неисчерпаемую энергию благодаря физиологии», хотя, возможно, причина крылась в молодом азарте и вызове того времени.

Теперь, когда мы знаем, насколько сон влияет на здоровье, история семи студентов выглядит как научный курьез, случайно подтолкнувший человечество к осознанию: сон — не потеря времени, а ценнейшая инвестиция в жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, что всего две бессонные ночиспособны заставить организм человека почувствовать себя старше минимум на четыре года.