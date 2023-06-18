Семейная пара занялась групповым сексом со своими друзьями: все закончилось громким скандалом

Паре рекомендовали больше не пробовать полигамные отношения.
Нудисты Джесс и Бен присоединились к другой паре для своего первого секса вчетвером, но это не закончилось громким скандалом, поскольку Джесс ужаснулась, увидев, как ее мужа удовлетворяет другая женщина.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Супруги нудистов Джесс и Бен решили попробовать что-нибудь новое и согласились принять участие в обмене партнерами. Хотя им было комфортно быть голыми среди незнакомцев, они волновались, что полигамные отношения могут вызвать ревность.
Они решили попробовать секс вчетвером с Оливией и Гейджем после того, как в первый день ретрита разговаривали голышом в джакузи.
Раздевшись вчетвером на кровати, обе пары начали целоваться, а затем поменялись партнерами. Но Джесс чувствовала себя некомфортно и решила выйти из комнаты.
Тогда она обвинила мужа, что он во время секса громко стонал, наслаждаясь любовью с другой женщиной. Она обвинила его в том, что их секс не столь бурный.
"Со мной ты так не стонешь, что я должна чувствовать? Думаю, мне просто не понравилось слушать, как Бен получает удовольствие от другой женщины", — сказала Джесс.
Муж же заявил, что он тоже наблюдал, как его жена занимается сексом с другим. После этого пара решила обратиться к психотерапевту. Доктор Лори Бет сказала, что эмоции Джесс свидетельствуют о том, что она ревновала своего мужа к удовольствию, и рекомендовала паре держаться подальше от полигамии.
Напомним, сладострастная пара занялась сексом на смотровом колесе.
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