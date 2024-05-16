Семейная реликвия вернулась в семью спустя годы благодаря "силе соцсетей" — фото

Ее случайно продали несколько лет назад.

Жительница Нью-Йорка воссоединилась с драгоценным семейным произведением искусства благодаря сообщению в Facebook, которое распространили сотни раз.

Об этом пишет WCAX-TV.

Селия Башоу из Платтсбурга рассказала, что это произведение искусства – резьба по дереву с изображением леопарда, отдыхающего на ветке дерева – было вырезано вручную ее дядей, Чарльзом Перкинсом, в 1980 году. По словам Башоу, эта резьба была любимой работой ее матери, и она снова стала думать о ней после ее смерти.

"Я искала ее и даже мечтала о ней", — написала она в своем сообщении на Facebook.

По словам Селии, реликвия была случайно продана, когда несколько лет назад в доме ее бабушки в Берлингтоне, штат Вирджиния, происходила уборка.

"Она была утеряна очень давно", — сказала она. "Ее потеряли, когда моя мама была еще жива, поэтому она тоже ее искала".

Женщина воссоединилась с семейным произведением искусства благодаря сообщению в Facebook / Фото: facebook.com/Celias-DvineDesigns

Пост, который она разместила в нескольких сообществах в Вермонте, содержала фотографии картины в надежде, что кто-то ее узнает.

"Я отчаянно хочу сохранить это в своей семье", – написала она.

Публикация была распространена сотни раз, и в конце концов на нее обратили внимание Крис МакКиррихер и Фил Матте.

"Я наконец получила сообщение от этого мужчины. И он говорит: "Эй, это так смешно, что вы опубликовали это, потому что у нас есть точно такая же картина", — вспомнила она переписку.

Женщина воссоединилась с семейным произведением искусства благодаря сообщению в Facebook / Фото: facebook.com/Celias-DvineDesigns

МакКиррихер и Матте, живущие в Ратленде, штат Нью-Йорк, рассказали, что приобрели эту работу несколько лет назад на распродаже в Питтсфорде, Вирджиния, во время переезда. Супруги сказали, что они счастливы, что могут помочь воссоединить Башоу с резьбой.

"Со всеми плохими новостями и происходящим вокруг, приятно видеть что-то действительно хорошее", — сказал Матте.

Башоу надеется однажды передать это произведение искусства своей дочери: "Я бы хотела рассказать об этом маме. Она бы так обрадовалась".

Напомним, мужчина купил заброшенный склад за бесценок, но то, что было внутри, стоило целое состояние. Склад был переполнен роскошными дизайнерскими вещами на сумму 70 000 долларов.

Читайте также: