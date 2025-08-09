Семейная трапеза обернулась трагедией: появились еще более жуткие факты о "грибной убийце"

Бледная поганка / © Pexels

В Австралии в деле Эрин Паттерсон, которую присяжные признали виновной в убийстве трех человек из-за блюда с бледными поганками, появились новые, жуткие подробности. 8 августа суд разрешил обнародовать материалы, свидетельствующие, что еще в 2021-2022 годах женщина вероятно пыталась отравить своего бывшего мужа, Саймона Паттерсона.

Об этом сообщило издание CNN.

Согласно документам, Саймон подозревал, что Эрин подсыпала в его еду неизвестное вещество. Он даже вел запись случаев, когда его состояние ухудшалось после обедов — в частности, после пенне болоньезе, куриного карри и сэндвич-роллов. В результате двух кемпингов и прогулки он пережил несколько серьезных отравлений, одно из которых привело к временному параличу и операции по удалению части кишечника. Медики так и не смогли найти точную причину его болезней.

Саймон неоднократно озвучивал свои подозрения врачу, семье, а также своему отцу Дону Паттерсону, который впоследствии погиб после «грибного» обеда в 2023 году. Тогда Эрин подала гостям говядину по-веллингтонски с бледными поганками, и от отравления умерли три человека: ее бывший свекор Дон, свекровь Гейл и ее сестра Гезер Уилкинсон. Муж Гезер, Иан Уилкинсон, выжил, но попал в больницу в тяжелом состоянии.

В 2023 году Эрин Паттерсон выдвинули три обвинения в убийстве и пять — в покушении на убийство, четыре из которых касались Саймона. Однако судья Кристофер Бил разделил дело на два процесса, и прокуратура отказалась от обвинений в покушении на бывшего мужа перед первым судом.

Поэтому присяжные не слышали о возможных попытках отравления в 2021-2022 годах. После признания Паттерсон виновной, суд засекретил материалы предыдущих слушаний, чтобы не повлиять на ее возможную апелляцию.

Однако 8 августа судья отменил запрет на публикацию документов, заявив, что «открытость правосудия — основа судебной системы». Он отклонил аргументы защиты, что это может навредить апелляции, поскольку дело уже вызвало широкий резонанс.

Эрин Паттерсон продолжает настаивать на своей невиновности и называет гибель родственников «ужасным несчастным случаем». У нее есть 28 дней после приговора, чтобы подать апелляцию, но пока не сообщила, будет ли это делать. Дата оглашения приговора еще не назначена.

Следующее слушание состоится 25 августа — планируется двухдневное заседание, на котором выступят свидетели, пострадавшие.

