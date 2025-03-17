Семейные связи в украинской традиции: кто кому кем приходится

В украинской культуре родственные связи всегда играли очень важную роль, формируя не только систему родства, но и определяя характер межличностных отношений. Семья является фундаментом общества, объединяющего людей в тесные сети взаимопомощи и поддержки.

Семейные связи в Украине очень разнообразны и сложны. Они включают как прямое, так и косвенное родство. Прямая семья – ближайший круг родственников, в который входят родители, дети, братья и сестры. Косвенная семья охватывает более широкий круг родственников, таких как дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Кроме кровных связей, важную роль играют родственники, приобретенные через брак, – сваты, зятья, невестки, отчие и мачехи. Все эти связи формируют сложную и многогранную сетевую сеть.

Особое значение в украинской культуре имеет духовное родство. Крестные родители, берущие на себя ответственность за духовное воспитание ребенка, занимают почетное место в семье. Также существуют люди, которые в силу жизненных обстоятельств становятся близкими и заменяют родительскую поддержку. Семья – это не только кровные узы, но и духовное единство, объединяющее людей на всю жизнь.

Специалисты рассказывают, как кто называется в зависимости от родственных связей.

Прямые кровные родственники – это ближайший круг семьи, включающий родителей, детей, дедов и внуков.

Батьки – это те, кто дал жизнь ребенку – отец и мать.

Батько – мужчина, который является отцом своих детей, а мать – женщина, родившая ребенка.

Син – это ребенок мужского пола, а дочь – женского.

Внуки – это дети сына или дочери, а деды и бабы – родители родителей.

Прабаба и прадід – это родители дедов и баб, а прапрабаба и прапрадед – это родители прабабушек и прадедов

Косвенные кровные родственники – это братья и сестры, дяди и тети

Брат – любой мальчик или мужчина, имеющий тех же родителей, что и другой ребенок в семье. Существует много ласковых форм обращения к брату: брат, брат, брат, брат.

Сестра – любая девочка или женщина, имеющая тех же родителей, что и другой ребенок в семье. К сестре можно обращаться ласково: сестрица, сестренка, сестренка.

Дядько – мужчина, который является братом отца или матери ребенка. Его также могут называть дядя или дядя.

Тітка – женщина, которая является сестрой отца или матери ребенка. Ее также могут называть тетя или тетя.

Стрий – дядя со стороны отца, то есть брат отца.

Стрийна – жена брата отца, то есть жена стрия.

Вуйко – это дядя со стороны матери, то есть брат матери.

Вуйна – это тетя, которая является женой брата отца или матери, то есть жена дяди.

Племінник – сын брата или сестры ребенка. Его также могут называть племянник или племянник.

Племінница – дочь брата или сестры ребенка. Ее также могут называть племянница.

Братанець (братич) – это племянник со стороны брата, то есть сын брата.

Братаница — племянница со стороны брата, то есть дочь брата.

Сестринець (сестрин) – это племянник со стороны сестры, то есть сын сестры.

Сестриця (сестриниця, сестринка) – племянница со стороны сестры, то есть дочь сестры.

Двоюродные кровные родственники – двоюродные братья и сестры, которые являются детьми дядей и теток

Двоюродные родственники – это родственники, связанные с вами через деда или бабушку, являясь детьми их сыновей или дочерей. Другими словами, это родственники, с которыми у вас общие прадед или прабабушка.

Двоюродный брат (сестра) – сын или дочь вашего дяди или тети, то есть ребенок брата или сестры вашего отца или матери.

Двоюрідний прадід – брат вашего прадеда, то есть брат деда вашего отца или матери.

Вуйчаник – сын дяди по матери, то есть двоюродный брат со стороны матери.

Троюродные родственники – те, кто связан с вами через прадеда или прабабушку, являясь внуками их сыновей или дочерей. То есть, это родственники, с которыми у вас общие прапрадеды или прапрабабы.

Троюрідний брат (сестра) – сын или дочь вашего двоюродного дяди или тети.

Внучатий племінник (племінниця) – сын или дочь вашего племянника или племянницы, то есть внук вашего брата или сестры.

Неполнородные кровные родственники – это братья и сестры, имеющие только одного общего отца или мать

Полнородные братья и сестры имеют обоих общих родителей, а неполнородные – только одного. Однокровные братья и сестры имеют общего отца, а одноутробные – общую мать. Неродные родители и дети – это те, у кого нет кровных связей.

Посвоячення – это родственные связи, возникающие через брак

Наречені – это будущие муж и жена.

Дружина – это замужняя женщина, а мужчина – женатый мужчина.

Удова – это женщина, чей муж умер, а вдовец – мужчина, чья жена умерла.

Вітчим – это неродной отец, а мачеха – неродная мать.

Пасинок и пасербиця – это неродные дети родителя.

Зведені брати та сестри – это дети мачехи или отчима.

Свати – это родители молодоженов и их родственники. Свекор и свекровь – родители мужа, а тесть и теща – родители жены.

Зять – это муж дочери или сестры, а невестка – жена сына.

Дівер – это брат мужа, шурин – брат жены, своячка – сестра жены, зовиця – сестра мужа, братова – жена брата, дядина – жена дяди, а свояки – мужья, женатые на сестрах.

Духовное родство – это связи, возникающие из-за крещения

Хресні батьки – это люди, которые берут на себя ответственность за духовное воспитание ребенка.

Хрещеники – это дети, крещенные крестными родителями.

Куми – это крестные родители между собой. Крестные братья и сестры – это дети крестных родителей.

Названі батьки та діти – это те, кто усыновил или удочерил ребенка.

Посаджені батьки – это люди, выступающие вместо родных родителей на свадьбе.

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