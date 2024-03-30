Семейные тайны Джорджа Вашингтона раскрыл анализ ДНК останков из безымянных могил XIX века

У президента Джорджа Вашингтона не было собственных детей, но новое исследование выявило останки двух его внучатых племянников и их матери.

Генетический анализ пролил свет на давнюю тайну, окружающую судьбу младшего брата первого президента США – Сэмюэля Вашингтона – и его родственников. Двух потомков Сэмюэля и их мать удалось идентифицировать по останкам скелетов, найденным в безымянных захоронениях, датируемых 1880-ми годами.

Об этом пишет журнал iScience

Ученые также составили карту ДНК по отцовской линии Джорджа Вашингтона, у которого не было собственных детей.

Это исследование стало возможным благодаря новым технологиям, которые позволяют проанализировать десятки тысяч строительных блоков ДНК. Вторым ключевым компонентом, который дал возможность идентифицировать безымянные останки, была ДНК ныне живущего прямого потомка Сэмюэля Вашингтона по мужской линии.

Сравнивая эти генетические коды, ученые нашли подсказки и сумели установить связь между родственниками этой семьи, давно погребенными в безымянных могилах.

"Множество этих методов позволило нам выявить связи между неопознанными человеческими останками середины XIX века и живым потомком, которого отделяют от предков несколько поколений", — рассказала старший автор исследования молекулярный антрополог Чарла Маршалл.

Безымянные захоронения затрудняют исследования

Сэмюэл Вашингтон был младшим братом в семье. Он скончался в 1781 году и был похоронен на семейном кладбище в родовом поместье Хэрвуд, Западная Вирджиния. согласно архивным документам, на этом кладбище покоятся два десятка членов семьи Вашингтон. В их числе сам Сэмюэль Вашингтон, обе его жены, их дети, внуки и правнуки. Однако по непонятной традиции, ни на одной из могил нет надгробия с указанием имени усопшего. Историки предполагают, что так поступали, надеясь защитить место упокоения от грабителей. Но в настоящее время это создает сложности для идентификации останков.

Поиски захоронения Сэмюэля Вашингтона начались в 1999 году. Исследователи частично извлекли останки из пяти безымянных могил, но существовавшие тогда технологии не позволили воссоздать из них ДНК, так как образцы были сильно повреждены временем и бактериями.

За последние 20 лет возможности исследования ДНК значительно расширились, что позволило ученым воссоздать генетический код их тех же образцов.

Исследование установило, что среди образцов есть останки женщины и двух ее сыновей. Этой женщиной оказалась Люси Пейн, а мужчинами были внуки Сэмюэля (и внучатые племянники Джорджа) – Джордж Степто Вашингтон-младший и доктор Сэмюэл Уолтер Вашингтон. Сравнение образцов ДНК выявило, что нынешний владелец поместья является потомком доктора Сэмюэля Уолтера Вашингтона.

Тайны генеалогического дерева Вашингтонов

"Сочетание умерших и живых родственников превратило это исследование в чудесную головоломку, где нужно было немало потрудиться, чтобы разгадать ее, но у нас были все необходимые части пазла", — сказала профессор кафедры антропологии и координатор исследования Конни Дж. Маллиган.

У живого потомка, Сэмюэля Уолтера Вашингтона, оказалось гораздо больше общих фрагментов ДНК с идентифицированными умершими братьями, чем ожидали ученые. Это объясняется тем, что в семье Вашингтонов долгие годы были приняты браки между кузенами.

"Я не знаю ни одного исследования, в котором был бы такой крутой набор данных, как этот, со столь сложной родословной, чтобы вы могли использовать эмпирические данные, чтобы проверить, как взаимосвязь изменила оценки родства. Это было сочетание передовый научных методов и великолепной детективной работы", – поделилась профессор Маллиган.

Ученые также сообщили, что главная тайна так и осталась нераскрытой. Могилу Сэмюэля Вашингтона исследователи так и не нашли.

"Поиски могилы Сэмюэля Вашингтона больше не ведутся. Вполне возможно, что его могила была давно эксгумирована и, возможно, никогда не будет найдена", – добавила Чарла Маршалл.

Семейные связи Вашингтонов

Проведенные анализы ДНК позволили составить профиль Y-хромосомной ДНК Джорджа Вашингтона, поскольку все мужчины, участвовавшие в исследовании — как живые, так и умершие — являются прямыми потомками по отцовской линии Августина Вашингтона, отца первого президента США.

Эти результаты в будущем помогут людям с фамилией Вашингтон выяснить, имеют ли они отношение к семье Джорджа Вашингтона.

Напомним, ДНК-тест перевернул жизни двух канадских семей, раскрыв давнюю тайну. Два человека, родившиеся в 1955 году, в одно мгновение потеряли свои семьи, а затем стали богаче на вторую семью.

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