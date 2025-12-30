- Дата публикации
Семейный буллинг под елкой: история девушки, которую сестра высмеяла за бедность
Сестра публично высмеяла девушку, потому что та не купила подарки племянникам: рассказчица размышляет, действительно ли дети должны получать дорогие презенты от родственников.
Жительница Польши поделилась семейной историей, как подверглась буллингу и оскорблениям от родной сестры на рождественском ужине из-за того, что не купила подарки своим племянникам.
Историю, как ожидание семейного уюта на Рождество превратилось в унижение, рассказывает Оnet.
Девушка рассказала, что два года тому назад стала крестной мамой дочери своего брата. Как крестная она всегда покупала малышке подарки и с радостью баловала ее — не только на дни рождения или праздники, а часто и без всякой причины. Но полгода назад она потеряла работу и до сих пор не смогла найти новую.
«Я хожу от собеседования к собеседованию, упорно ищу, но пока это очень тяжело. Я живу с родителями, поэтому, к счастью, они сейчас меня поддерживают финансово, но мне очень жаль из-за этого. У меня просто нет денег», — рассказывает девушка.
Поэтому на Рождество девушка решила порадовать семью сделанными собственноручно подарками. Однако ее 19-летняя сестра просто за рождественским ужином раскритиковала ее за это и назвала «беднячкой».
«Слова моей сестры глубоко ранили меня. Потом она добавила, что я ужасная крестная, потому что ничего не купила ребенку. Но худшее было впереди. В какой-то момент она выпалила: «Тебе не стыдно, что ты вернулась домой к своей семье в канун Рождества без каких-либо приличных подарков? Беднячка. Никто тебе этого не скажет, но все знают», — отмечает рассказчица.
Сестра испортила рождественский вечер, испортила атмосферу за праздничным столом и унизила девушку перед всеми родственниками.
«Неужели крестных родителей сегодня выбирают только для того, чтобы покупать подарки ребенку? После слов моей сестры мне больше не хочется посещать никакие семейные встречи, и мне стыдно смотреть брату в глаза. Хотя, как я писала, все стали на мою сторону и упрекали мою сестру, ее слова все равно ранили меня. Теперь я чувствую себя свертком страданий — неуверенной, униженной и без денег», — подытожила автор статьи.
