Семилетний мальчик заявил, что вернулся в образе своего дяди и рассказал, кто его убил (фото)

Семилетний мальчик шокировал родителей заявлением, что вернулся в образе своего убитого дяди.

Об этом пишет Daily Star.

Когда Брейден побежал прямо к могиле своего двоюродного дяди и разрыдался, его семья была ошеломлена. Мальчик никогда раньше не посещал кладбище и не знал, где похоронен Джон Баркер. Он даже никогда не встречался с человеком, убитым еще до его рождения. Однако Брейден рассказывал странные вещи о смерти 32-летнего мужчины, настаивая на том, что он был там в ту роковую ночь в 2000 году. Он даже нашел некоторые пробелы в деле, что заставило семью потребовать возобновления расследования убийства.

В разговоре с LMN для программы The Ghost Inside My Child мама Брейдена Морган рассказала об откровениях своего сына, которые начались, когда они взяли его навестить могилу Джона.

"Он просто подбежал к могиле дяди Джона, упал на колени и начал плакать", – вспомнила она. "Брейден никогда не был на могиле своего дяди Джона, так как он мог просто побежать прямо к могиле, когда там сотни других людей? Он сказал мне: "Здесь его тело, но не душа, мама. Он снится мне каждую ночь. Я чувствую, что я – это он в моих снах". Я сказала: "Сынок, ты никогда не знал своего дядю Джона". Когда я ему это сказала, он просто сошел с ума, набросился на меня с истерикой: "Да, я знал, я был там в ту ночь, когда его убили".

Могила Джона Баркера / Фото: LMN/YouTube

Морган добавила: "Никто никогда не говорил Брейдену ни слова о дяде Джоне, его смерти или чем-то подобном. Брейдена не было в живых, когда убили его дядю Джона. Вот почему было так странно, когда Брейден начал говорить необычные вещи".

Джон из Арканзаса погиб в результате огнестрельного ранения в грудь в марте в 2000 году в возрасте 32 лет. Прабабушка Брейдена, Нэнси, мама Джона, рассказала программе: "Однажды мы с Брейденом сидели на улице и разговаривали. Брейден сказал: "Мама". Другие двое моих детей называют меня мамой. Джон называл меня мамой. Брейден поднял свою маленькую ручку вверх, положил ее мне на челюсть и сказал: "Мама, это я".

Джон Баркер / Фото: LMN/YouTube

По словам Морган, через неделю Брейден упал с кровати. "Я сказала: "Упс, у тебя появилась болячка, сынок?". А он ответил: "У дяди Джона болячка. Мама, его убили, застрелили в спину. Он даже не знал, что это произойдет". Я не могла в это поверить. То, что он рассказывал нам, и то, что написала полиция в своем отчете – это совершенно разные вещи. В ходе расследования они сказали, что дядю Джона застрелили в грудь спереди. Но Брейден сказал, что парень подошел к нему, воткнул пистолет ему в спину и выстрелил. Как кто-то мог это знать?".

Дядя Брейдена, брат Джона, Кэри, признался, что "высмеял" бы любые предположения о реинкарнации, пока Брейден не вспомнил о времени, когда они вместе ходили на рыбалку и держали головастиков в красно-белой коробке-холодильнике. Он сказал: "Я верю, что Джон вернулся как Брейден. Я знаю, что Брейден – мой брат, без тени сомнения".

Брейден / Фото: LMN/YouTube

Это побуждало Кэри пересмотреть одежду, в которую Джон был одет в ночь своей смерти, и именно тогда он заметил что-то странное в пулевых отверстиях. Кэри сказал: "Когда я посмотрел на рубашку, то заметил, что спереди она вся разорвана, как от взрыва... просто истерзана. Я подумал, почему она так разорвана, если его застрелили спереди? Тогда я перевернул рубашку. Я начал искать дыру и нашел ее. Она была величиной с мой мизинец и выглядела так, будто кто-то нарисовал вокруг нее идеальную черную метку, вот насколько близко к нему был приставлен пистолет. Брейден сказал, что Джон был застрелен в спину. У меня нет сомнений, что Брейден знал, о чем говорил. Он был там".

Кэри вспомнил еще один случай, когда Брейден посещал ферму со своей тетей и увидел работавшего мужчину. Он позвал ее и сказал: "Это человек, который меня подстрелил".

Джон Баркер / Фото: LMN/YouTube

Но это не тот человек, которого задержала полиция. "Именно тогда мы убедились, что история, которую нам рассказали власти, не соответствует действительности", — признается Кэри.

Мама Брейдена рассказала программе: "Они арестовали не того человека? Мы начали задаваться вопросом, сможем ли мы добиться повторного открытия дела, поэтому решили передать всю информацию, которую предоставил нам Брейден, власти, но ответа пока не получили. Мы все хотим справедливости для человека, живущего в наших сердцах. Даже если мы не сможем добиться возобновления дела, я должна найти способ обрести покой для моего сына... Я хочу, чтобы Брейден смог попрощаться и отпустить его".

Мама Брейдена / Фото: LMN/YouTube

В разговоре с кинематографистами Брейден сказал: "Я хожу во сне, как Джон, я веду себя плохо, как Джон, и откуда я знаю, что это мои сны. Я не чувствую себя им, но когда он проходит сквозь меня и остается во мне, я чувствую себя привидением".

Бабушка Брейдена, Нэнси, сказала: "Я чувствую, что Джон вернулся в Брейдене, чтобы рассказать мне историю о случившемся в ночь его убийства. Брейден – это самый прекрасный подарок, который когда-либо получала эта семья".

Программа закончилась сообщением о том, что Брейден все еще говорит о своем двоюродном дяде Джоне, но теперь он делится более счастливыми воспоминаниями. Семья еще не слышала от полиции о возобновлении расследования убийства.

Тем временем, после того, как эта история была опубликована на YouTube, многие зрители поспешили высказать свое мнение: "Я верю Брейдену, и он точно знает, что произошло, потому что дядя Джон стоит рядом с Брейденом и показывает ему", "Я не думаю, что это реинкарнация, по моему мнению, Брейден чрезвычайно экстрасенс. Я искренне надеюсь, что они возобновят расследование", "Какой замечательный мальчик с его даром и семьей, которая держится рядом. Надеюсь, дело будет раскрыто".

Напомним, 5-летний мальчик шокировал, как в него вселилась душа женщины, погибшей в 1993 году. Его родители никогда не могли предусмотреть выяснившиеся подробности.

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