Семилетняя девочка нашла бриллиант, весом почти 3 карата: как ей это удалось (фото)

Семилетняя девочка в парке для поиска драгоценных камней нашла один из самых больших бриллиантов, который удавалось находить посетителям парка.

В Арканзасе, США, девочка нашла золотисто-коричневый бриллиант весом 2,95 карата в свой день рождения, прогуливаясь в парке.

Об инциденте сообщает CNN.

Семилетняя Аспен Браун праздновала свой день рождения 1 сентября. Она вместе с отцом и бабушкой пришла в парк "Кратер бриллиантов" в Мурфрисборо, штат Арканзас.

Прогуливаясь по тропинке, девочка заметила блестящий камень, размером с горошину. Он оказался бриллиантом весом 2,95 карата – вторым по величине бриллиантом, зарегистрированным гостем парка в этом году. Его превзошел только коричневый бриллиант весом 3,29 карата, который был найден в марте.

Бриллиант, который нашла девочка/Фото: Arkansas State Parks

"Алмаз Аспен имеет золотисто-коричневый цвет и сияющий блеск. Это цельный кристалл, без сломанных граней и с небольшой щелью с одной стороны, образовавшейся при формировании алмаза. Это, безусловно, один из самых красивых бриллиантов, которые я видел за последние годы", – сказал помощник директора парка Веймон Кокс.

Следует отметить, что парк "Кратер бриллиантов" — одно из немногих мест в мире, где люди могут искать настоящие бриллианты в их первоначальном вулканическом источнике. Посетители парка могут исследовать различные камни, минералы и драгоценные камни – и любой из них можно оставить себе.

Так что маленькая Аспен не первая сделала такое открытие. По меньшей мере, один-два посетителей находят бриллианты в парке каждый день. С тех пор, как фермер впервые обнаружил алмазы на этой территории, было найдено более 75 000 алмазов. Находили и другие камни, в том числе аметисты и гранаты.

Напомним, в мире появился самый дорогой чайник. Его создал итальянский ювелир. Он стоит колоссальные 3 млн долларов и содержит золото и бриллианты.

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