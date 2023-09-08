Семилетняя девочка в свой день рождения нашла бриллиант весом 2,95 карата - фото

Это второй по величине алмаз, найденный посетителем парка.
Семилетняя девочка в свой день рождения нашла ценный подарок – бриллиант весом 2,95 карата.
Об этом пишет upi.com.
Вместе с семьей именинница Аспен Браун отправилась в государственный парк Crater of Diamonds в Арканзасе, США.
Во время прогулки она заметила драгоценный камешек.
Официальные лица заявили, что бриллиант золотисто-коричневого цвета и размером зеленой горошины.
По их словам, этот камень является вторым по величине, найденным посетителем парка в этом году. Крупнейшим из них был коричневый алмаз весом 3,29 карата, найденный в марте.
Напомним, женщина устроилась на 16 должностей и за три года заработала почти $7 млн, не работая. Она являлась участницей масштабной мошеннической схемы.
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