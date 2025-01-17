Семилетняя девочка вошла в историю как самая молодая инструкторша: чему она учит (фото)

Семилетняя девочка из Индии стала самой молодой инструкторшей с тхэквондо.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Самюкта Нараянан идет по стопам своих родителей, Шрути и Нараянана, которые руководят Академией тхэквондо "Мадурай". Она переняла не только страсть родителей к преподаванию, но и любовь к установлению рекордов.

Шрути была первой женщиной, установившей рекорд по количеству ударов локтем в полный контакт за одну минуту, используя поочередные локти (211; сейчас побит), а текущая коллекция рекордов Нараянана содержит наибольшее количество пылающих бетонных блоков разбитых за 30 секунд (29), и наибольшее количество мраморных плит, разбитых одним ударом ногой (7). В 2020 году пара также установила общий рекорд за наибольшее количество ударов ногой по боевым искусствам за одну минуту (смешанный): 154 (сейчас побит).

Сколько себя помнит Самюкта, она мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Она рассказала: "Мои отец и мама – мои величайшие вдохновители. Я всегда любовалась их сертификатами Книги рекордов Гиннеса, висевшими на стенах в нашем доме. Моей целью было достичь титула GWR и повесить свой сертификат на той же стене".

Самюкта Нараянан с родителями / Фото: Guinness World Records

Самюкта с папой / Фото: Guinness World Records

Самюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор Нараянан является ее тренером. Она помнит, как ходила с отцом к додзе и с восторгом наблюдала, как старшие ученики отрабатывали удары ногами.

Однажды, стремясь попробовать и себя, Самюкта попросила папу подержать для нее мишень, а остальное – история. В течение пяти лет юная звезда продвигалась вверх от белого пояса к черному.

Самюкта Нараянан / Фото: Guinness World Records

Чтобы получить черный пояс, Самюкте пришлось пробежать 5 км, последовательно придерживаться плана тренировок и изучить всю программу по тхэквондо. Несмотря на то, что она была самой молодой ученицей в группе, Самюкта уверенно доказала, что она способна.

Самюкта Нараянан / Фото: Guinness World Records

Пояс Самюкты был выдан штаб-квартирой Всемирной федерации тхэквондо в Корее, куда она приедет позже в этом году, чтобы показать гроссмейстерам свой официальный сертификат GWR.

Теперь, получив черный пояс, Самюкта тренируется по два часа в день и добавила к своему напряженному графику и преподавание.

Она объяснила: "Я просыпаюсь рано и начинаю тренировки с другими студентами. Я делаю домашнее задание, как только прихожу домой из школы. Потом немного отдыхаю, а вечером иду к додзе на тренировку вместе с папой. Я горжусь тем, что стою в роли инструктора перед детьми моего возраста. Иногда я даже учусь у них. После того, как я получила звание GWR, я получила благодарности от моих друзей, семьи и учителей. Мои фотографии и видео были опубликованы в газете и показаны по телевидению. Я чувствую себя звездой в своем городе".

Самюкта Нараянан / Фото: Guinness World Records

Смотря в будущее, Самюкта хочет завоевать еще больше титулов GWR и пополнить свою коллекцию медалей Национального чемпионата по тхэквондо. Она также надеется представлять Индию на Олимпийских играх и стать офицером полиции.

Напомним, в прошлом году пятилетний мальчик из Индии стал самым молодым преподавателем йоги. Отказ от смартфонов и нездоровой пищи помог ему побить рекорд.

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