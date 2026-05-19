Семья аистов Одарки и Грицика стала многодетной: у знаменитой пары вылупился третий птенец

Одарка и птенцы / © соцмережі

В семье известных аистов Одарки и Грицика 19 мая произошло очередное пополнение. В 12:10:05 в гнезде вылупился третий аист. Отныне пара аистов, за жизнью которой круглосуточно следят тысячи зрителей, официально стала многодетной.

Об этом сообщила исследовательница птиц Ирина Саражинская.

Как отмечается, первый птенец появился на свет в присутствии Грицика. Зато второй и третий аистята вылуплялись уже тогда, когда возле кладки находилась Одарка.

Появление третьего малыша с самого утра ждали зрители ютуб-канала «Аист Грицько». В момент вылупления за трансляцией наблюдали более 500 человек.

На этот раз обсуждений по поводу имени для нового жителя гнезда почти не возникло. Многим понравилось предложение Фрэнка из Германии. Именно поэтому третьего аиста назвали Мечтой. Имя удалось выбрать благодаря донату в поддержку ВСУ в размере 13 100 гривен.

«У каждого из нас есть мечты. Они разные, но всех украинцев объединяет одна самая желанная мечта. Пусть она непременно осуществится», — отметила Саражинская.

Одарка і пташенята / © соцмережі

Семья аистов Одарки и Грицько — последние новости

Напомним, 18 мая у звездной пары аистов Одарки и Грицика вылупился второй птенец. Малыш появился на свет в 18:38 и получил имя Махаон. А первенца пары ранее назвали Лелевичем.

Сезон выдался драматичным: из-за задержки пары из теплых краев их гнездо успели занять другие аисты — Лель и Квитка. Одарка вернулась первой и выгнала соперницу, а потом прилетел Грицик и прогнал Леля.

Именно поэтому ученые предполагают, что первое яйцо могло быть оплодотворено Лелем. По словам ученого парка «Пирятинский» Анатолий Подобайло, это не является редкостью среди аистов. Во время кольцевания у птенцов планируют взять генетический материал для ДНК-анализа.

