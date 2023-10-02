Семья и ветеринар были ошарашены: рентгеновский снимок показал, что тайно ела кошка (фото)

В Великобритании кошка проглотила 43 резинки для волос своих хозяек.

Об этом пишет BBC.

Считается, что восьмилетняя Тайгер несколько месяцев лакомилась аксессуарами. Владелица Ребекка и ее дочери Хлоя и Шарлотта не знали, что их воспитанница брала резинки, пока Тайгер не заболела.

Кошка проглотила 43 резинки для волос / Фото: VETPARTNERS

Ветеринар Сара Форд предупредила, что резинки для волос "явно очень соблазнительны" для кошек. Рентгеновское исследование в клинике показало загадочное образование в пушистой, требовавшей экстренной операции.

Кошка проглотила 43 резинки для волос / Фото: VETPARTNERS

Форд сказала, что она была "ошеломлена", обнаружив, что масса состоит из резинок для волос.

"Однажды у меня был случай, когда кошка съела 10 резинок для волос, но я не могла в это поверить, когда мы насчитали 43", — сказала она. "Они все перепутались и сплелись вместе, образовав большой ком, а ее желудок был настолько полон, что вряд ли оставалось место для чего-то еще".

Кошка проглотила 43 резинки для волос / Фото: VETPARTNERS

Она сказала, что четверолапой "невероятно повезло", потому что если бы резинки повлекли закупорку ее кишечника, это было бы "чрезвычайно серьезно".

Также ветеринар призвала владельцев кошек держать аксессуары для волос подальше от них, "поскольку животным с ними очень нравится поиграть, а потом жевать и глотать".

Кошка проглотила 43 резинки для волос / Фото: VETPARTNERS

Ребекка сказала: "Это был такой шок, когда мы узнали, сколько она съела, и девочки были в отчаянии, пока она была в больнице. Она – особая часть семьи, и теперь мы одержимы тем, чтобы убрать резинки для волос и убедиться, что они находятся вне ее досягаемости".

Напомним, ранее в кишечнике мужчины, который два года страдал от боли в животе, обнаружили 60 предметов. Он проглотил вещи, начиная от пуговиц и заканчивая наушниками.

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