Семья из 4 человек совершила коллективное самоубийство из-за войны в Украине: шокирующие подробности

В Швейцарии пять человек, среди которых 8-летняя девочка и 15-летний парень совершили коллективное самоубийство из-за несправедливой войны против Украины. Выжить удалось только парню-подростку.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Трагедия произошла 24 марта 2022 года в городе Монтрё в Швейцарии. 41-летняя Насрин Фераун, ее сестра-близнец Нарджиссе, 40-летний муж Эрик Дэвид и их восьмилетняя дочь погибли после падения с 7 этажа своей квартиры. Выжил только их 15-летний сын. Полиция тогда отказалась разглашать о происшествии и причинах трагедии, поэтому об этом стало известно только сейчас.

Мать, верившая в теории заговора, убедила своего мужа, сестру-близнеца и детей выпрыгнуть из квартиры на седьмом этаже после того, как пандемия и война в Украине убедили их в том, что мир не стоит того, чтобы в нем жить.

По словам следователей, парень находился в коме, но с тех пор оправился от серьезных травм и не помнит о событиях 24 марта 2022 года. Судебно-медицинская экспертиза не выявила никаких признаков борьбы перед смертью, а вскрытие не выявило следы наркотиков. Свидетели сообщили, что никто из членов семьи не кричал после падения с балкона, что полиция объяснила коллективным самоубийством.

Полиция, которая была на месте трагедии, сообщила, что в квартире покойных было много еды, медикаментов, средств гигиены — все было упорядочено и организовано.

Семья была изолирована, почти не выходила на улицу и учила двоих детей дома. Мать и ее сестра-близнец с подозрением относились к правительству и местной власти.

Они были убеждены, что мир является враждебным местом и заставили своих детей поверить в это. Пандемия Covid-19 и война в Украине только подкрепили эту веру, считают следователи.

Их коллективное самоубийство было тщательно спланировано, даже отрепетировано, и семья ждала подходящего момента, чтобы "перейти в лучший мир", как выяснила полиция после обыска квартиры и электронных устройств семьи.

Известно, что семья раньше жила во Франции и переехала в Швейцарию за два года до трагедии. Отец, Эрик Давид, вырос в богатой части Марселя и посещал Политехническую школу, одну из самых престижных школ страны.

Сестры-близнецы Насрин и Наржиссе Фераун выросли в семье с пятью детьми, обучавшимися в элитном лицее Анри-IV в Париже. Мать была стоматологом, а ее сестра – офтальмологом.

Напомним, в Польше в Заласево под Познанью в собственном доме во время тушения пожара нашли мертвыми родителей и двоих детей. Полиция установила, что людей могли убить, а чтобы скрыть преступление — жилье подожгли.

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