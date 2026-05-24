Семья из четырех человек умерла после арбуза: что в нем обнаружили (фото)

Арбуз

В Мумбаи, Индия, произошла жуткая трагедия — семья из четырех человек умерла после того, как съела арбуз, в котором позже обнаружили крысиный яд.

Об этом пишет Need To Know.

Абдулла Докадия, его супруга Насрин и их дочери-подростки Аеша и Зайнаб ощутили резкое ухудшение самочувствия скоро после того, как поели фрукт у себя дома.

Всех членов семьи срочно госпитализировали в местную больницу с жалобами на рвоту, диарею, сильную боль в животе и головокружение.

Самая младшая из дочерей первой умерла после того, как у нее начались проблемы с дыханием. Медикам не удалось спасти девочку даже после проведения сердечно-легочной реанимации.

Других членов семьи перевели в больницу, однако впоследствии они также скончались.

Семья насмерть отравилась арбузом / © Jam Press

После проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты обнаружили во внутренних органах погибших фосфид цинка — вещество, используемое в крысином яде.

Следы токсина нашли в печени, почках, селезенке, желчи, содержимом желудка и абдоминальном жире умерших.

В ходе проверки продуктов из дома семьи положительный результат на наличие родентицида показали только остатки арбуза.

Других следов фосфида цинка в квартире семьи обнаружено не было.

После нескольких недель расследования правоохранители все больше склоняются к версии умышленного преступления.

Следователи предполагают, что ядовитое вещество могли смешать с солью и нанести на фрукт перед употреблением.

Для подробного анализа полиция уже направила образцы соли из квартиры семьи на экспертизу.

Среди основных версий следствия рассматривают умышленное убийство, а также убийство с последующим самоубийством. В то же время правоохранители пока не исключают и возможность случайного отравления.

Известно, что жилой дом, где жила семья, испытывает проблемы с грызунами, из-за чего жильцы могли использовать крысиный яд в быту.

По данным местных СМИ, в рамках расследования полиция уже опросила более 100 человек.

Медики объясняют, что после попадания в организм фосфид цинка вступает в реакцию с желудочной кислотой и выделяет смертельно опасный газ фосфин.

Этот газ разрушает клетки организма и блокирует выработку энергии, что может быстро привести к отказу от жизненно важных органов, в частности сердца, печени и легких.

Среди основных симптомов такого отравления — сильная рвота, резкая боль в животе, головокружение и быстрая потеря сознания.

В тяжелых случаях смерть может наступить через несколько часов после интоксикации.

Врачи отмечают, что специфического антидота против фосфида цинка не существует, поэтому лечение в основном заключается в поддержании жизненных функций пациента в условиях интенсивной терапии.

