Семья миллиардеров предлагает жилье, полеты частным самолетом и зарплату $127 тысяч: что нужно делать

В Великобритании семья миллиардеров ищет няню для собак и предлагает "неслыханную" зарплату более чем в 127 тысяч долларов в год (10500 долларов в месяц).

Об этом пишет nypost.com.

Няня, которая будет работать полный рабочий день, должна жить с семьей в Найтсбридже, в центре Лондона, и будет летать с собаками, куда бы ни отправились американские богачи.

Идеальный кандидат должен знать о питании собак, чтобы они могли разработать "индивидуальный режим упражнений" и играть с пушистыми друзьями.

Объявление о вакансии / Фото: nypost.com

Джордж Ральф-Дан из агентства по трудоустройству, нанимающего няню от имени своего клиента, говорит, что гигантская зарплата "неслыханная" в отрасли.

Однако няня должна будет "бросить все" и "оставить свою личную жизнь на втором плане", чтобы поставить благосостояние собак на первое место.

Ожидается, что няня предпримет "строгие меры" для обеспечения безопасности собак в так называемой "громкой среде", предполагая, что владельцами могут быть знаменитости или общественные деятели.

Он говорит, что в настоящее время у него более 300 заявлений о приеме на работу, и фирма планирует отсеять претендентов, прежде чем проводить строгие проверки биографических данных и испытания с семьей.

Джордж сказал: "С этими вакансиями клиенты искали кого-то вчера, и у нас уже было от 300 до 400 заявлений. Все внезапно стали няньками для собак. Идеальный персонаж должен быть не слишком большим и уметь сливаться с фоном, а потом появляться, когда это необходимо. Клиенты — миллиардеры, которые ищут лучший в своем классе сервис, поэтому когда дело касается их собак, они готовы платить, это первая роль, которую мы предложили в своем роде. Даже будучи ветеринаром, вам будет трудно заработать такую сумму денег. Когда деньги не имеют значения, люди хотят лучшего, и вы привлекаете лучших лучшей зарплатой. Есть шесть выходных в год, но когда вы имеете дело с такими клиентами, если они хотят поехать завтра в Монако, вы должны лететь частным самолетом с этими собаками. Вам действительно нужно бросить все и быть там, когда они позвонят по телефону, и оставить свою личную жизнь на втором плане".

Джордж говорит, что пока не может сообщить никаких подробностей о собаках или клиентах, но надеется завершить интенсивный процесс набора к концу месяца.

Напомним, Сеть шокировала должность, где за замену одной лампочки платят 130 тысяч долларов. Но в этой работе есть небольшое подвох.

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