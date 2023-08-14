Семья нашла потерянную собаку через три года и за 500 км от дома - фото

Собака, пропавшая из дома своих владельцев в Арканзасе, США, воссоединилась со своей семьей через три года.

Об этом пишет USA Today.

Рекс и Бритни Смит сказали, что два их питбуля, Джек и Джилл, исчезли с их заднего двора в Литл-Роке в июле в 2020 году.

Семья обыскала район, расклеила листовки и разместила их в социальных сетях, но никаких зацепок не нашлось. В конце концов Смиты переехали за 500 км в МакКинни, штат Техас, и никогда не ожидали, что снова увидят своих питомцев.

Пара сказала, что они были шокированы, когда им позвонили из приюта для животных и сообщили неожиданную новость, что Джилл была найдена.

Семья нашла собаку спустя три года/Фото: Friends of the Animal Village

В приюте рассказали, что Джилл забрали как бездомную и отсканировали на наличие микрочипа, выдавшего номер Рекса Смита.

"Мы бы хотели, чтобы она могла говорить", — пошутил Рекс. "У нас так много вопросов, и мы просто хотим сказать ей: "Давай с самого начала, что произошло?".

По словам семьи, Джилл почувствовала бодрость духа и привыкла к домашней обстановке на четвертый день пребывания дома.

Сейчас они возобновили поиски Джека, надеясь, что он может находиться в том же районе, где подобрали Джилл.

Напомним, самый тяжелый мужчина в мире, похудевший на 330 кг, впервые за два года показал, как выглядит. Он поделился редкими фотографиями.

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