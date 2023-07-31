Семья невесты избила жениха прямо во время свадьбы из-за его парика - видео

В индийском селе Баджаура семья невесты затравила и избила жениха.

Об этом пишет india.postsen.com.

А все потому, что он хотел обмануть их, спрятав свою лысину париком. Ее заметил один из членов семьи невесты.

Сообщается, что перед свадьбой в Индии рекомендуется вызвать парикмахера для бритья и стрижки. Но когда мужчина отказался, невеста заподозрила неладное и его разоблачили.

Разъяренные родственники женщины окружили сидящего на свадебной площадке жениха и заставили его признаться. Наконец он сдался и извинился за ложь. Пока шокированные родные бросались на него, мужчина сидел, прикрыв голову руками.

Впрочем, на этом все не кончилось. Как оказалось, он еще и скрывал то, что в прошлом уже был женат.

Была ли после скандала свадьба, неизвестно.

Напомним, тем временем австралиец женился на обеих близняшках. История их отношений.

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