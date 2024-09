Семья обнаружила опасную находку за настенными часами: что там было (видео)

Две змеи были обнаружены сплетенными в брачном ритуале прямо в доме людей.

Пара ядовитых коричневых древесных змей, которые могут достигать до двух метров в длину, были найдены за настенными часами. Эта необычная встреча состоялась в австралийском штате Квинсленд.

На видео, снятом ловцом змей, который управляет компанией Zachery's Snake and Reptile Relocation, видно, как змея приближается к стене.

Когда Закери осторожно отодвигает часы в сторону, становится видна одна из змей, извивающаяся у стены. Продолжая двигать часы, он открывает вторую змею, показывая пару, которая занимается спариванием. Когда змеи полностью извлекаются, они кажутся гораздо длиннее, чем часы, за которыми они были спрятаны.

Закери успешно удалось вытащить змей и отпустить их обратно в природную среду обитания.

Позже он поделился видео в Интернете, прокомментировав его: "Своевременное напоминание о том, что когда становится жарко, змеи двигаются и ищут "любовь". Эта пара бурых древесных змей теперь благополучно вернулась в кусты".

