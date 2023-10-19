Семья отказалась от туалетной бумаги: на что ее заменили и сколько денег сэкономили за год

Как отметила женщина, экономическая альтернатива не для всех.

Женщина рассказала, как сэкономила деньги, отказавшись от туалетной бумаги.

Мама по имени Фрит считает себя гуру экономии денег и регулярно делится на своей странице в TikTok видеороликами, в которых дает семьям советы о том, как сделать доступный экологически чистый выбор.

Так, она заявила, что за год сэкономила 77 фунтов стерлингов (93 доллара США), используя специальные тряпки вместо рулонов туалетной бумаги. Их можно стирать и использовать годами.

"Все что вам нужно, это набор салфеток и сумка на молнии", — сказала женщина. Ее она использует для хранения использованных тряпок, которая, по ее прогнозам, стоит около 10-15 фунтов и "прослужит долгие годы".

Сумка з многоразовыми тряпками / Фото: скриншот с видео

Фрит добавила, что стирает тряпки вместе с многократными подгузниками ее детей.

"Если вы не используете многоразовые подгузники, им нужен только цикл быстрого полоскания, а затем их можно стирать в обычной прачечной. Бояться прикасаться к ним тоже не нужно. Просто расстегните сумку и вставьте ее в машину, а остальную часть она сделает за вас", — поделилась блогерша.

Как признает Фрит, экономическая альтернатива подойдет не всем, а тем, кого не беспокоит мысль об этом.

Метод блогерши понравился многим ее подписчикам. Также некоторые пользователи поделились, что заменили туалетную бумагу водой.

Напомним, в США самолет совершил аварийную посадку из-за подгузника для взрослых. Он вызвал настоящий переполох на борту.

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