Семья открыла комнату, которая была заперта 20 лет: что они там увидели

В Мексике женщина по имени Дайанна Флорес открыла тайную комнату в доме своей прабабушки и была удивлена тем, что увидела.

Об этом пишет The Mirror.

По словам мексиканки, ее бабушка рассказала ей, что таинственная комната не открывалась 20 лет.

Женщина с братьями и сестрами сама решила заглянуть в комнату.

Открыв дверь, они обнаружили внутри несколько католических статуй, а также религиозные картины и запечатанные коробки. В комнате также была старая мебель, разные безделушки и предметы, когда-то принадлежавшие их покойной прабабушке.

"Внутри было много религиозных вещей, много вещей, сложенных в кучу", — рассказывает женщина.

В дальнейшем семья намерена освободить комнату и планирует перестроить ее в ближайшем будущем. Пока она остается "ужасающей капсулой времени".

Напомним, женщина из Колорадо всю свою взрослую жизнь собирала деньги на дом мечты и наконец-то приобрела его. Впрочем, впоследствии она обнаружила, что ее дом кишит огромными змеями, ползающими по стенам.

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