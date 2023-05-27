Семья открыла комнату, которая была заперта 20 лет: что они там увидели

Внутри было много религиозных вещей.
В Мексике женщина по имени Дайанна Флорес открыла тайную комнату в доме своей прабабушки и была удивлена тем, что увидела.
Об этом пишет The Mirror.
По словам мексиканки, ее бабушка рассказала ей, что таинственная комната не открывалась 20 лет.
Женщина с братьями и сестрами сама решила заглянуть в комнату.
Открыв дверь, они обнаружили внутри несколько католических статуй, а также религиозные картины и запечатанные коробки. В комнате также была старая мебель, разные безделушки и предметы, когда-то принадлежавшие их покойной прабабушке.
"Внутри было много религиозных вещей, много вещей, сложенных в кучу", — рассказывает женщина.
В дальнейшем семья намерена освободить комнату и планирует перестроить ее в ближайшем будущем. Пока она остается "ужасающей капсулой времени".
Напомним, женщина из Колорадо всю свою взрослую жизнь собирала деньги на дом мечты и наконец-то приобрела его. Впрочем, впоследствии она обнаружила, что ее дом кишит огромными змеями, ползающими по стенам.
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