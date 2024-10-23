Семья открыла перед похоронами гроб и была напугана находкой: что она увидела

Семья в США подала иск в суд, утверждая, что похоронное бюро одело не то тело и положило его в гроб их родного человека.

Об этом пишет LADbible.

Когда 81-летний Эддисон Дженкинс умер в феврале в 2023 году, его семья начала процесс захоронения. Однако, когда его вдова и дети подошли к гробу, чтобы отдать последнее уважение, они с ужасом и разорением увидели лицо незнакомого им мужчины в одежде Эддисона.

Родственники Эддисона сообщили сотрудникам похоронного бюро Boyd Funeral Home, Нью-Джерси, о очевидной неразберихе, но с тех пор утверждают, что сотрудники заверили семью, что тело на самом деле принадлежит их близкому человеку, и якобы проигнорировали их беспокойство.

Впоследствии семья подала иск в Высший суд Нью-Джерси, в котором утверждается, что 17 февраля, за день до запланированной панихиды, они посетили похоронное бюро для прощания и были "расстроены", увидев в гробу тело мужчины, которого они не узнали.

"Приблизительно в 16:00 17 февраля истцы подошли к гробу, в котором якобы лежал Эддисон, и сразу же расстроились и разозлились, увидев другой неузнаваемый труп, одетый в одежду и вещи Эддисона", — утверждается в жалобе. "Истцы были шокированы, расстроены, растеряны и заплакали".

Далее в жалобе говорится, что семья Дженкинсов обратилась к работникам похоронного бюро Boyd, чтобы сообщить им о ситуации, на что им ответили, что директор похоронного бюро отсутствовал. Однако они утверждают, что другой работник бюро показал им сообщение от директора, в котором говорилось, что тело на самом деле принадлежит Эддисону.

Визажист из похоронного бюро также пытался заверить семью, что тело принадлежало их любимому человеку; они продолжали отрицать это, подчеркивая тот факт, что на теле не было "уха цветной капусты" и инфекции на ногах, которые были у Эддисона.

Через день, когда было назначено публичное прощание с телом Эддисона, семья попросила директора похоронного бюро открыть гроб еще раз – но на этот раз они обнаружили, что в нем находится правильное тело.

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Семья Эддисона решила подать иск против похоронного бюро, обвиняя его в "сильном эмоциональном стрессе" и ненадлежащем обращении с человеческими остатками. Семья требует суда присяжных и компенсации от похоронного бюро.

"То, что произошло с семьей Дженкинсов и их покойным близким человеком, Эддисоном Дженкинсом, влечет за собой тревогу и осуждение", — сказал Майкл Шоу, адвокат, представляющий интересы семьи, в заявлении, опубликованном для PEOPLE. "Только что семья Дженкинсов сообщила похоронное бюро о неправомерном поведении, бездушная реакция заключалась в том, чтобы обвинить моих клиентов, настойчиво утверждая, что не то тело, которое не было идентифицировано, было их покойным любимым человеком. Выставлять на посмешище скорбную семью после того, как выставили не то тело – это жестоко и недостойно".

Напомним, гробовщик позировал с голыми трупами и предлагал мужчине наркотики, чтобы тот занялся сексом с телом. Он признал себя виновным в создании изображений обнаженных тел, хранившихся в его морге.

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