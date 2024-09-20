Семья переехала на остров с 200 жителями: как она живет (фото)

Семья Манди, которая переехала на Святой остров, где проживает менее 200 человек, рассказала о своей жизни.

Об этом пишет Daily Star.

Семья сменила место жительства в конце 2022 года в рамках кампании, направленной на решение проблемы сокращения численности и старения населения.

Несмотря на то, что остров на побережье Нортумберленда, Англия, привлекает до 800 000 посетителей ежегодно, на нем проживает менее 200 жителей. Прилив позволяет переправляться дважды в день, остальное время дорога погружена под воду из-за прилива, который наступает примерно на 40 минут каждый день.

40-летний Эндрю Манди и его 36-летняя супруга Виктория являются владельцами кафе Pilgrims Coffee House & Roastery на острове уже 18 лет. Они переехали ближе к своему кафе, чтобы воспитывать троих детей: 10-летнюю Аиду, семилетнюю Хейди и четырехлетнюю Тею.

Семья переехала на остров с 200 жителями

Раньше они проживали в селе Белфорд – примерно в 15 минутах езды – и добирались до своего кафе во время приливов и отливов. В то время как Аида посещает школу за пределами острова, Хейди и Теа делят свое время между местной островной школой, в которой учится всего пять учеников, и большей школой в Лоуике, когда дают возможность приливы и отливы.

После первых нескольких часов учебы в островной школе их перевозят на микроавтобусе в другую школу, как только открывается единственная дорога с острова. В настоящее время на острове реализуется проект под названием "Святой остров 2050", направленный на повышение устойчивости острова.

Депутаты рассматривают возможность создания нового центра для посетителей и улучшение транспортного сообщения, в частности, строительство велодорожек и парковки.

Семья переехала на остров с 200 жителями

Эндрю, один из новых жителей в рамках недавней кампании, рассказал о своем решении растить детей на Святом острове: "Мы хотели иметь детей на острове, и нам понравилась идея воспитывать их на острове, особенно на Святом острове".

Он увлеченно говорил о своей жизненной связи с этим местом, комментируя: "Я был на острове с самого рождения и знаю, как это, когда кончается прилив".

Он осветил идиллическую сторону островной жизни, сказав: "Это как остров на полставки, где есть все лучшее – везде пляжи, минимальный трафик, и дети могут бегать, как им вздумается".

Эндрю поделился, что выходные для семьи – время для пляжа и велосипедных прогулок: "Мы часто ходим на пляж и ездим на велосипеде по острову".

Семья переехала на остров с 200 жителями

Однако он признал, что есть небольшая проблема с приливами и отливами, которые влияют на посещаемость клубов: "Из-за приливов мы всегда не имели большого успеха в привлечении детей к клубам, но в другое время мы просто проводим время на острове, отрываясь по полной!"

Ненавидя городскую жизнь, Эндрю признался: "Я не совсем городской житель и нигде не вижу лучшего места для жизни".

Удивительно, но он считает пресловутые приливы и отливы скорее преимуществом, чем проблемой: "Приливы и отливы — это не неудобство, а скорее благословение".

Также он поделился, что практически не ездит на работу: "Я здесь вырос. Я живу по соседству с кафе, и сейчас мне к нему идти 5 метров!"

Семья переехала на остров с 200 жителями

Несмотря на все трудности, Эндрю заметил, что именно приливы и отливы привлекают туристов на остров. Он объяснил: "Это было не очень расслабленно. У вас никогда не было достаточно времени, чтобы сделать все, что вам нужно, с обеих сторон прилива. К нам приезжает много туристов, потому что сюда достаточно легко добраться. Приливы и отливы очень привлекают".

Рассказывая об уникальных условиях учебы своих детей, Эндрю сказал: "Это маленькая школа, в которой учатся только пятеро детей, двое из которых — Хейди и Теа. Во время прилива они ходят в школу на острове, а во время отлива — в школу на материке в Лоуике. Приливы и отливы смещаются примерно на 40 минут ежедневно, поэтому время, которое они проводят в школе, меняется ежедневно. Они также регулярно привозят на остров всех детей из Лоуика. Обе школы очень дружны и приятны. Они все ладят между собой и знают друг друга – они работают вместе".

Семья переехала на остров с 200 жителями

Несмотря на то, что бизнес надеется на туристов, Эндрю выразил желание улучшить управление туризмом на фоне планов "Святой остров 2050". Эндрю отметил: "С тех пор, как мы здесь живем, туризм почти не изменился. Они приложили много усилий, чтобы привлечь больше туристов, и я думаю, что сейчас речь идет больше об управлении туризмом, а не о привлечении большего количества туристов. Бывает трудно понять последствия туристического бума и то, как это влияет на жизнь. Конечно, я получаю от этого прибыль, но я также живу здесь сейчас, поэтому чувствую влияние с обеих сторон. С точки зрения экологии это небольшая община, и я полностью поддерживаю идею сделать ее маленьким маяком устойчивого развития. Я думаю, что они пытаются поощрить больше семей приехать на остров, и мне нравится идея предлагать места на острове людям, имеющим навыки и ремесла, как и их маленькая община. Рыбная промышленность – это четыре или пять лодок, и все же значительная часть характера острова, а остальная его часть действительно построена вокруг туризма".

Напомним, мужчина продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров. Он кардинально изменил свою жизнь в 2009 году.

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