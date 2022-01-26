Семья по возвращении из Коста-Рики обнаружила дома скорпиона, который пережил перелет и "прятался" в чемодане 10 дней

Семья по возвращении из Коста-Рики обнаружила дома скорпиона, который пережил перелет и "прятался" в чемодане 10 дней

Людей призывают проверять вещи перед возвращением домой.

Пара из Великобритании привезла из Коста-Рики скорпиона, который заполз в один из их чемоданов и пережил более 14-часовой полет.

Об этом сообщает Mirror.

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Скорпиона обнаружила семья из английского города Винчестер на своей кухне спустя 10 дней после возвращения из отпуска. Оказалось, что "безбилетный пассажир" пробрался в один из чемоданов, с которыми туристы находились в стране Центральной Америки.

Он чудом пережил перелет, который длился 14 часов и 40 минут, и оставался незамеченным в течение полутора недель, прежде чем семья заметила его и сообщила специалистам.

"Шокированная семья нашла его на своей кухне через 10 дней после того, как они вернулись из отпуска. Сейчас он находится в безопасности и под наблюдением специалистов", — сказал представитель общества защиты животных.

Зоозащитники призывают туристов проверять свои вещи на наличие скрытых существ, когда они собираются возвращаться из отпуска.

"На самом деле не так трудно проверить обувь и одежду, когда складываете вещи. Просто дайте немного больше времени на это все, не откладывай до последней минуты", — отмечают специалисты.

Скорпионы, к слову, имеют яд в хвостах, который может убивать людей. Свой хвост они используют как для защиты, так и для обездвижения беспокойной жертвы. Питаются скорпионы преимущественно насекомыми, однако крупные особи могут есть ящериц и мышей.

Большинство скорпионов обитает в жарких пустынях. День они проводят, прячась под камнями и в песке, а на закате выходят на охоту.

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