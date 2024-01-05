Семья получила письмо, которое отправили 80 лет назад: о какой трагедии в нем говорилось (фото)

Письмо, отправленное паре из Иллинойса, США, в 1943 году, наконец было доставлено члену семьи через 80 лет после того, как оно снова появилось в почтовом отделении.

Об этом сообщает WIFR-TV.

Послание, адресованное жителям Де-Калба Луи и Лавени Джорджам, недавно появилось в почтовом отделении города, и работник решил попытаться разыскать членов семьи.

В конце концов, письмо было доставлено Грейс Салазар, родственнице, живущей в Портленде, штат Орегон, и она поделилась этим письмом с Джанетт Джордж, дочерью Луи и Лавены.

"Послание из прошлого, которое, казалось бы, появляется из ниоткуда, это невероятно", — сказала Жаннет. "Все просто говорили: "Боже мой", понимаете? Все были ошеломлены. Просто типа: "Что это?".

Письмо из прошлого / Фото: скриншот с видео

Письмо, отправленное по почте в 1943 году, было написано двоюродным братом Джордж, чья первая дочь Эвелин умерла от муковисцидоза.

"Я переживала по этому поводу. Я имею в виду, что потерять ребенка – это всегда ужасно", – сказала Жаннет. "Это вроде бы помогло мне прикоснуться к горю моих родителей и потерям, которые моя семья пережила еще до моего рождения".

Письмо из прошлого / Фото: скриншот с видео

Сотрудник почтового отделения, разыскавший семью Джордж, сказал, что письмо, вероятно, оставалось недоставленным так долго, потому что на почтовом адресе было название улицы, но не было номера дома.

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