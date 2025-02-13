Семья попала в аварию на Tesla: ее заставили выплатить компании Маска $23 000 компенсации

Семья оспорила решение после того, как двое ее членов оказались в больнице.

Семью, попавшую в автокатастрофу из-за того, что у их автомобиля Tesla отказали тормоза, обязали выплатить производителю электромобилей более 23 000 долларов возмещения ущерба.

Об этом пишет Unilad.

Чжан Ячжоу из Китая находилась на пассажирском сиденье Tesla Model 3 вместе со своим отцом на водительском сиденье, когда они приближались к красному свету светофора в феврале в 2021 году. Чжан сказала, что ее отец нажал на тормоз и понял, что ничего не происходит. Дочь помнит, как отец воскликнул: "Тормоза не работают!", после чего он попытался объехать две другие машины. К сожалению, у них вскоре не осталось места для разворота, и Tesla задела внедорожник и седан, прежде чем остановилась, врезавшись в бетонный барьер.

Согласно медицинским документам, на которые ссылается ABC News, мама и отец Чжан оказались в больнице на четыре дня после аварии, причем отец получил сотрясение мозга. Чжан и ее маленькая племянница, также находившаяся в машине, к счастью, не пострадали, но испытания для семьи только начинались.

Чжан подала иск против Tesla

После того, как дорожная полиция расследовала аварию, было установлено, что виновником аварии был отец Чжан, не соблюдавший безопасную дистанцию. Однако дочь настаивала на том, что тормоза вышли из строя.

Она подала жалобу местному регулятору рынка в надежде получить возмещение и компенсацию, а также попросила Tesla прислать ей данные из автомобиля перед аварией – но компания отказалась.

Женщина нацепила на свой автомобиль баннер с надписью "Отказ тормозов Tesla" и разместила его перед дилерским центром Tesla в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань. Она поведала историю своей семьи через рупор, но Tesla все равно отказалась передать данные.

Чжан устроила подобную акцию в автосалоне, где она надела футболку с надписью "тормоза отказывают" и вылезла на крышу модели автомобиля, чтобы привлечь к себе внимание.

В конце концов, ее задержали, но ее протест стал вирусным и побудил Tesla заявить, что Чжан выступает, чтобы попытаться получить большую компенсацию. Возмущенная, она подала иск против Tesla за клевету.

Tesla дала отпор

В ответ на иск Чжан, Tesla подала собственный иск, утверждая, что Чжан нанесла ущерб бренду, намеренно распространив ложную информацию. Компания, которая стоит 1,05 триллиона долларов, попросила 5 миллионов юаней (684 000 долларов) возмещения ущерба.

Столкнувшись с давлением со стороны регуляторов, Tesla обнародовала данные из автомобиля Чжан, но якобы сделала это публично, включая идентификационный номер автомобиля Чжан.

Данные показали, что перед аварией отец ехал со скоростью около 120 км/ч и что тормоза сработали, чтобы уменьшить силу столкновения. После того как данные были опубликованы, Чжан сказала, что ее семье начали угрожать в Интернете.

Затем она подала в суд на Tesla во второй раз, утверждая, что компания вмешалась в ее частную жизнь, но оба иска она проиграла.

Что касается дела самой Tesla, то в мае в прошлом году суд Шанхая постановил, что комментарии Чжан нельзя считать обоснованной критикой. Не сумев доказать, что тормоза вышли из строя, Чжан проиграла дело и была обязана публично извиниться, а также выплатить 170 000 юаней ($23 000) для покрытия убытков и судебных издержек, понесенных Tesla.

Апелляция Чжан

С того времени Чжан подала апелляцию на решение суда, сообщив об этом Associated Press : "Я отказываюсь его принять. Как потребительница, даже если я сказала что-то не так, я имею право комментировать и критиковать. Я говорила о своих чувствах как пользователь автомобиля. Это не имеет ничего общего с нанесением вреда их репутации".

Хотя Чжан решительно настроена не сдаваться, Tesla имеет историю успеха в подобных делах. Судебные документы в Китае указывают на то, что из 81 гражданского решения, в котором владельцы автомобилей судились против Tesla, владельцы выиграли лишь в девяти случаях.

Напомним, в Берлине на фасад завода Tesla спроектировали нацистское поздравление Маска. Жест соратника Дональда Трампа был изображен рядом со словами Heil Tesla.

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