Семья потратила 5000 долларов на настоящие похороны своего авто – видео

В Индии семья устроила похороны своего "счастливого автомобиля", потратив колоссальные 400 000 рупий (5 тысяч долларов) на церемонию, в которой приняли участие 1 500 человек.

Об этом сообщает The Indian Express.

Уникальное и эмоциональное прощание с 12-летним автомобилем Wagon R в районе Амрели, штат Гуджарат, привлекло внимание многих. Церемония содержала 4,5 метровую яму, в которую с ритуалами поместили автомобиль. Wagon R, украшенный гирляндами бархатцев и лепестками роз на крыше, опустили в яму, а люди снимали необычное зрелище на свои устройства.

Санджай Полара, владелец автомобиля, поделился, что это транспортное средство в течение многих лет приносило процветание и уважение его семье.

"Я купил эту машину почти 12 лет назад. Кроме успеха в бизнесе, моя семья также получила уважение. Автомобиль оказался счастливым для меня и моей семьи. Поэтому вместо того, чтобы продать его, я решил отдать ему самадхи на своей ферме, как дань уважения", — сказал Полара.

Видео необычного события стало вирусным в Instagram.

Полара поделился, что намерен посадить дерево на месте захоронения как дань памяти, что символизирует значение авто для будущих поколений. Дерево будет стоять как напоминание о том, что под ним лежит "счастливый автомобиль" семьи.

Готовясь к церемонии, Полара отправил приглашение на четырех страницах примерно 2 000 человек из своего села. В приглашении говорилось: "Этот автомобиль стал членом семьи и он приносил нам удачу. Мы получили процветание, и наша репутация в обществе выросла. Мы хотим, чтобы этот автомобиль навсегда остался в нашей памяти, и именно поэтому мы запланировали самадхи (захоронения) этого автомобиля".

Поскольку видео стало вирусным, пользователи Сети быстро увидели в нем юмор и отметили, что "такое бывает только в Индии".

Напомним, мужчина 15 лет избегает принятия решений, соблюдая строгий распорядок дня. Он считает, что уменьшение личного выбора облегчает умственную нагрузку, что приводит к более ясным мыслям.

Читайте также: