Семья превратила домашнюю собаку в коврик, чтобы "сохранить память о ней" (фото)

По словам владельцев ретривера, эксцентричный аксессуар с вторили, чтобы собака могла "вернуться домой".

В Австралии после смерти золотистого ретривера семья нашла оригинальный способ сохранить память о нем.

Об этом пишет Yahoo News.

Семья попросила таксидермиста превратить их мертвого пса в декоративный ковер. По словам владельцев собаки, эксцентричный аксессуар создали, чтобы собака могла "вернуться домой".

Собственница компания, 29-летняя Мэдди, которая сделала из кожи пса ковер, отметила, что "таксидермия домашних животных стала действительно популярной только за последние пять года, поэтому для большинства людей это очень новая вещь".

Таксидермист сравнила этот процесс с тем, как люди сохраняют прах утраченного дорогого человека, чтобы сохранить его частицу навсегда. Она пояснила, что "кожа была вытворена, чтобы мех не выпадал", то есть он будет оставаться в хорошем состоянии в течение многих лет.

"Иногда трудно работать с домашними питомцами по сравнению с другими животными. Но гораздо приятнее иметь возможность помочь людям с их горем и позволить им навсегда сохранить часть своего домашнего питомца. Меня просили сохранить домашних кошек, собак, крыс, кроликов, морских свинок, коз, почти любое домашнее животное, которое только можете придумать", – говорит Мэдди.

Пользователи соцсетей высказали разные мнения относительно этого инцидента. В Интернете возникли споры о том, трогательной или ужасной была идея превратить шкуру собаки в ковер.

Отметим, что таксидермия это способ изготовления реалистических изображений (чучел) животных, основой которого является шкура животного.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон полностью проглотил женщину. Ее тело внутри змеи было почти невредимым.

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